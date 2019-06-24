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В Казахстане взорвались боеприпасы в военной части: эвакуируют целый город

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  • 24.06.2019, 11:35
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На дорогах города образовались километровые пробки.

В Туркестанской области Казахстана в городе Арысь в понедельник произошел взрыв на территории воинской части. Власти Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает информационное агентство Tengrinews.

«24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных cил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий», — сообщает Министерство обороны Казахстана.

«Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты», — сообщил руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Чиновник сообщил, что масштабы происходящего таковы, что надо эвакуировать город в целом.

«По всем направлениям будут двигаться колонны машин, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все руководители администраций районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы», — сказал Шукеев.

На месте происшествия работают военнослужащие и пожарные расчеты. В Арысь вылетел министр обороны Казахстана.

Как сообщают местные жители, люди уезжают семьями. На дорогах города образовались километровые пробки. Власти призывают местных жителей не поддаваться панике.


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