Матеуш Моравецкий: С 1 июля «Семья 500+» охватит дополнительно 3 миллиона детей 24.06.2019, 13:36

Матеуш Моравецкий

Уже со следующего месяца все дети в Польше в возрасте до 18 лет будут получать пособие.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий положил начало информационной кампании о расширении программы «Семья 500+». По его словам, после вступления в силу 1 июля эта программа охватит дополнительно 3 млн детей, передает «Радио Польша».

Во время брифинга у здания Канцелярии премьер-министра Матеуш Моравецкий подчеркнул, что обновленная программа «Семья 500+» – это лучшая инвестиция в будущее.

«Это отличная, лучшая инвестиция в будущее нашего народа. Уже сегодня мы наблюдаем рост рождаемости в сравнении со статистическими данными 4 или 5-летней давности. Этот факт является большой заслугой польских семей при небольшой, но значительной поддержке со стороны польского государства», - отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр также призвал подавать заявки на пособие в рамках «Семья 500+» в Интернете.

Напомним, обновленная программа «Семья 500+» не содержит критериев дохода, применяемых к выплате пособий на первого ребенка в семье, а также предусматривает право получения 500 злотых детям из приютов. Таким образом, с 1 июля программой «Семья 500+» будут охвачены все дети в Польше в возрасте до 18 лет.