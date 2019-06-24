В США отставной адмирал объявил об участии в президентских выборах 1 24.06.2019, 13:59

1,211

Джо Сестак

Еще один демократ объявил об участии в президентских выборах 2020 года.

Адмирал ВМС в отставке, бывший конгрессмен от Пенсильвании Джо Сестак сообщил о вступлении в борьбу за Белый дом на своем сайте в воскресенье, сообщает «Голос Америки».

Представляя себя избирателям, он заявил: «Я носил военную форму более 31 года, в мирное и военное время – от эпохи Вьетнама и "холодной войны" до Ирана и подъема Китая».

Он сказал, что откладывал выдвижение своей кандидатуры для ухода за дочерью, у которой диагностирован рак мозга.

Сестак входил в команду по национальной безопасности при президенте Билле Клинтоне. Обладатель докторской степени по государственному управлению, полученной в Гарварде, он дважды баллотировался в Сенат США, но безуспешно.

Он разделяет многие позиции, популярные среди либералов, в том числе по вопросам права на аборт и контроля над оружием, а также поддерживает соглашение по ядерной программе Ирана.

Сестак – 24-й демократ, официально объявивший о намерении бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года. На данный момент лидерами опросов являются Джо Байден, Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.