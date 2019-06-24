Уснувший на шкафу медведь стал звездой Сети 2 24.06.2019, 14:31

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Фото: facebook.com/MissoulaCountySheriffsOffice

Животное смогло пробраться в жилой дом и закрылось на замок.

В городе Батлер-Крик (штат Монтана, США) в дом местных жителей пробрался черный медведь. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Missoula County Sheriff's Office (перевод - «Сегодня»).

По словам владельцев дома, животное каким-то образом пробралось в помещение и смогло закрыться на замок в одной из комнат. Затем медведь начал рвать все вокруг, пытаясь выбраться, но вскоре устал и уснул в шкафу. Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома.

Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить, но это не дало результата. В итоге зверя усыпили транквилизатором, а затем отпустили на свободу.