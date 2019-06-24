Администрация Зеленского предложила сократить количество министерств в Украине 24.06.2019, 17:14

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К этому вопросу в ведомстве хотят подойти с прагматизмом.

Заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Гончарук заявил, что АП рассматривает возможность сокращения ряда министерств.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей», — сказал он.

По словам Гончарука, проект коалиционного соглашения АП подготовит в ближайшее время.

Кроме того, чиновник заявил о нерешенности вопроса о целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

«У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми… Четыре из них сказали: «Ликвидируй!», — сказал Гончарук.