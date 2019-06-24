Глава Ингушетии подал заявление об отставке 24.06.2019, 20:43

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Юнус-Бек Евкуров

Фото: РИА Новости

При Евкурове в Ингушетии проходили массовые протесты против передачи земель Чечне.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Евкурова на национальном телевидении Ингушетии.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", — сказал Евкуров. Причиной отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности в республике.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.

Раздел территории вызвал массовые протесты среди ингушской общественности. Против Евкурова выступили старейшины и религиозные деятели республики.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против решения властей республики внести поправки в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией 27 марта. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.