«Мы обязательно выиграем эту войну!» 25.06.2019, 12:24

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Фото: On.ge

Грузинская девушка рассказала о протестах в Тбилиси.

18-летнюю Мако Гомури, которая на акции 20 июня потеряла глаз, сегодня выписали из клиники «Нью Хоспитал». Девушка выразила благодарность врачам и всем, кто ее поддерживал. Она также призвала молодежь, участвующих в протестныхакциях, продолжить борьбу, пишет newsgeorgia.ge.

Девушку в больнице встречали близкие, журналисты и обычные граждане. После того, как девушку выписали, ей подарили котенка.

Мако выразила благодарность врачам и всем, кто ее поддерживал.

«Призываю сверстников, мы должны вместе бороться для того, чтобы достичь того, что хотим», – сказала Гомури.

Накануне телекомпания «Рустави-2» распространила обращение Мако, которое девушка написала в больничной палате, на следующий день после операции по удалению глаза.

«Я Мако, мне 18 лет и вчера на акции я потеряла глаз. Я – та девушка, которая волей или неволей внесла свою часть жертвы в борьбу за свободу. Я не хочу, чтобы каждая секунда боли, которую я чувствую, затерялась на операционном столе или больничной палате, где я уже несколько ночей не могу спать от боли. Не хочу, чтобы потерялось ничего из того, что я чувствую – боль, злость …

Я была беззащитна, как и сотни других людей и меня обрекли на смерть, как и сотни других людей.

Обещаю все тем, кто за меня болел: я буду стойкой, и вы тоже пообещайте, что будете поддерживать меня и бороться с несправедливостью. До этого я всегда считала, что один человек не может сделать ничего. Сейчас, когда я издалека смотрю на своих сверстников, то вижу, какая у нас есть сила. Россия – оккупант. Мы обязательно выиграем эту войну!», – сказано в обращении Мако.

Протестующие во время следующих митингов выражали солидарность с теми, кто потерял глаз в результате действий полицейских 20 июня.

Источник — Timur Popkhadze/TAS

20 июня в Тбилиси около 10 тысяч протестующих прорвали полицейское оцепление перед зданием парламента, требуя отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы госбезопасности Вахтанга Гамелаури, напоминает «Белсат».

Полицейские пресекли попытку штурма, к утру пятницы рассеяв основную часть собравшихся на проспекте Руставели. Применялись спецсредства – газ, резиновые пули и водометы. Министерство здравоохранения Грузии сообщило о 240 пострадавших во время митинга перед зданием парламента в центре Тбилиси. В различных тбилисских больницах остаются 102 пациента. Большинство из них поступили с травмами глаз. Двум пострадавшим пришлось удалить глаза.

Протесты вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов обратился к участникам Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходит в Тбилиси, сидя в кресле спикера грузинского парламента и на русском языке. Это вызвало гнев грузинских политиков и общества, поскольку Россию в Грузии считают агрессором и оккупантом.

Жестокий разгон митинга вызвал возмущение в обществе, протесты продолжились в последующие дни. 24 июня МИД сообщил, что приостановлены служебные полномочия десяти правоохранителей, участвовавших в разгоне акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси 20 июня. В действиях двух полицейских выявлены признаки уголовного преступления. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны правоохранителей.