Не по законам, а по понятиям 5 Антон Орехъ

26.06.2019, 10:33

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Антон Орехъ

Трудное детство в ленинградских дворах дает себя знать.

Вот если бы Россия сказала: «Да, конечно, раз есть такое решение морского трибунала, то мы немедленно отпускаем украинских моряков безо всяких дополнительных условий, открывайте пошире двери украинского посольства, встречайте земляков», — вот это была бы сенсация. Я бы даже вышел проверить на всякий случай, не сдох ли где за углом сохатый мишка.

А что Россия этим Трибуналом пятую точку протирает до блеска – какая же тут сенсация? Говорят, что в морском трибунале не очень понимают, как быть, потому что до сих пор не было такого, чтобы решения не исполнялись. Ребята, ну, вы чего, ну, послушайте! Они целый Крым просто так взяли и забрали! Несмотря ни на какие там договоры, подписи и печати. Забрали у другой страны кусок территории. В XXI веке, в цивилизованной послевоенной, демократической Европе. Забрали и послали всех не все три буквы и плевали на санкции, международное право и прочую ерундистику. После Крыма возможно все! После Крыма можно не слушать никого. После Крыма больше нет правил и решений, которые наша страна будет выполнять против своей воли.

Напрямую, впрочем, никто не говорит, что мы отказываемся выполнять решение отпустить украинских моряков. Мы всего лишь сообщаем, что это не тот суд. Что дело ему неподсудно. Что вот такие они дураки: собрались и рассмотрели историю, которая их не касается, вынесли решение, которое не имели права выносить.

Трибунал по морскому праву в морском праве не разбирается. В нем вообще никто, кроме нас не разбирается. Потому что мы самые умные, красивые и честные, поэтому нас все не любят и всем нам завидуют – а еще они все дураки. Тех моряков взяли, конечно, не за нарушение границы. Их взяли на всякий случай – мало ли, вдруг для чего-нибудь пригодятся. Киев позлить, над Европой покуражиться, придурковатость свою показать, мол, не подходи ко мне – я психический. Моряки – это ценный актив. Их можно подарить, продать, обменять, завещать потомкам. Вот пустили Россию в ПАСЕ – вдруг не просто так? Вдруг за это морячков отпустят через пару дней или через недельку? Важно, что Россия собирается играть только по своим правилам и сама решать, кого ловить, а кого отпускать. Чтобы это не было по распоряжению суда, а по нашей личной прихоти. Чтобы не по законам, а по понятиям. Трудное детство в ленинградских дворах дает себя знать.

Антон Орехъ, Telegram