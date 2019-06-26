Торжество хама 4 Игорь Яковенко

26.06.2019, 20:12

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

В телевизоре радовались сдержанно и с оговорками.

В ночь на 25 июня 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, позволяющую России принять участие в июньской сессии ассамблеи. За это проголосовали 118 парламентариев, 62 – против, 10 – воздержались. В Мюнхене, 81 год назад было таких было двое, чьи имена стали символом позора: Чемберлен и Даладье. Теперь – 118. Список их имен обязательно должен быть опубликован, но для данной колонки он слишком длинный, поэтому ограничусь перечнем стран абсолютного, стопроцентного позора (где все представители проголосовали "за") и перечнем стран обычного позора, где чемберлены и даладье оказались в большинстве.

Список 100-процентного позора: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Список обычного позора: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия, Словакия.

Не будем сыпать банальностями про бег по граблям и про то, что история ничему не учит. Тётенька Клио всегда дает шанс. И в данном случае есть шанс у журналистов сделать масштабный проект из 118 интервью с новыми чемберленами и даладье. Задать каждому из них, в числе прочих, такие вопросы:

- "Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных комиссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ в связи с аннексией Крыма. Какие изменения в статусе Крыма за 5 лет вызвали необходимость отмены этого решения: Крым вернулся в Украину? Россия признала факт аннексии и осудила ее? В Европе теперь принято считать нормой аннексию и оккупацию чужих территорий?";

- "Согласно Уставу Совета Европы эта организация объединяет демократии и правовые государства. В 1996 году, при приеме России в Совет Европы было учтено, что эта страна пока не вполне соответствует требованиям Устава ЕС, но явно стремится к этому. Что конкретно в действиях руководства сегодняшней России дает повод для убеждения, что эта страна движется в сторону демократии и верховенства права?";

Ну, и отдельный вопрос для представителей Нидерландов, которые проголосовали за данную резолюцию:

"В сбитом в 2014 году Боинге среди 298 погибших было 192 гражданина Нидерландов. У Вас нет ощущения, что наделяя государство, виновное в их гибели, правом на равных со всеми участвовать в обсуждении путей развития Европы, вы плюете на могилы своих сограждан?".

Полагаю, что такой журналистский проект был бы вполне по плечу таким СМИ как BBC, Гардиан, или журналистскому консорциуму. Позорную резолюцию это не отменит, но, по крайней мере, может стать каким-то фактором воздействия на европейское общественное мнение. Кроме того, просто интересно, сколько из этих 118-ти откажутся от интервью уважаемым изданиям, и как ответят те, кто согласится…

В российском телевизоре резолюция ПАСЕ вызвала припадок восторга и ликования. Особым счастьем для участников шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 25.06.2019 стала возможность поглумиться в этой связи над Украиной. Соловьев на радостях занялся махровым антисемитизмом. "Человек, который скрывается под фамилией Берёза, хотя все знают, что он – Бляхер!" - во всю ивановскую заорал Соловьев, раскрывая, как он, видимо, считает тайную еврейскую сущность депутата Верховной Рады Борислава Берёзы. И соловьевские "эксперты" всю программу весело смеялись, смакуя и повторяя на все лады: "Бляхер, Бляхер!".

То, что украинский депутат Борислав Берёза – еврей, в начале 90-х жил в Израиле, а его отца зовут Ефим Абрамович Бляхер, написано во всех справочниках и не является никакой новостью. А вот то, что Соловьев, постоянно трясущий своим еврейством, является антисемитом, поскольку повторяет практику "раскрытия тайных еврейских фамилий" времен периода борьбы с космополитами в СССР, это, действительно, новость.

Нормы поведения твердокаменного путиниста – а такие нормы есть и требуют своего описания, - запрещают излишнее ликование по поводу возврата российской делегации в ПАСЕ. Поскольку предыдущие пять лет из всех утюгов в России неслись крики о том, что ПАСЕ и Совет Европы в целом – это бессмысленная организация и России там нечего делать. Но и пропустить столь важный повод для торжества было нельзя. Поэтому радовались сдержанно и с оговорками.

"Для нас эта резолюция имеет чисто символическое значение", - с трудом скрывая ликующую улыбку сообщил "политолог" Владимир Корнилов. "Это – политическое поражение Украины!" - нашел повод для счастья беглый украинский депутат Спиридон Килинкаров.

С более радикальных позиций выступил Александр Сосновский, весьма странный персонаж, которого российский телевизор презентует как "писателя", а также "главного редактора интернет-издания в Германии". "России нечего делать в Совете Европы!" - категорически заявил живущий в Германии "писатель" Сосновский. И тут же пустился в объяснения, почему Совет Европы – не место для России. Оказывается, от этого Совета Европы у России одни неприятности. Больше всего огорчило "писателя" Сосновского то, что по наущению Совета Европы в России отменили смертную казнь.

Праздничная обстановка в студии программы "Вечер" позволила ее участникам раскрепоститься и выдать несколько перлов, позволяющих более точно оценить масштабы их интеллекта и образованности. "Помните, фильм был такой, "Блеск и нищета куртизанок", - раздумчиво обратился к коллегам "писатель" Сосновский, живо напомнивший в этот момент юных балбесов, для которых "Гамлет", "Ромео и Джульетта" и "Анна Каренина" - это названия скучных фильмов для бабушек и дедушек.

Завершая программу, депутат Госдумы Константин Затулин с умным видом объявил: "У меня резюме по поводу нашего контент-анализа". Кто бы объяснил выпускнику аспирантуры истфака МГУ и директору Института диаспоры и интеграции (Института СНГ) Константину Затулину значение термина "контент-анализ"?

Возвращаясь к главной теме статьи, хочу от души поздравить Совет Европы не только с тем, что в эту организацию вернули государство – агрессора, нагло попирающего международные нормы и плюющего на закон и права собственных граждан. Важны ведь и персоналии. Теперь судьбы Совета Европы будут обсуждать Петр Толстой, известный своим высказыванием про тех, кто "выскочил из черты оседлости с наганом в руке", Леонид Слуцкий, получивший псевдоним "зайчутка" после серии скандалов с домогательствами к журналисткам, а также сталинист Леонид Калашников. Что же касается Украины и тех в России, кто пытается сопротивляться путинскому режиму, то для них решение ПАСЕ стало хорошим уроком: чтобы победить, надо надеяться только на себя.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru