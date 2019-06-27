Washington Post: Трамп должен записывать каждое слово на встрече с Путиным 5 27.06.2019, 17:24

Все предыдущие встречи с российским автократом прошли без официальных заметок.

Когда президент США Рональд Рейган проводил переговоры с лидером СССР Михаилом Горбачевым в Рейкьявике 11 октября 1986 года, советский лидер в шутку заметил, что он и его американский коллега привезли с собой много документов. Зачем? Рейган ответил, что все бумаги должны напоминать каждому из них о том, что произошло после их последней встречи.

Саммит 1986 года стал историческим. Откуда человечество об этом знает? Потому что в придачу к переводчикам у обоих лидеров были сотрудники, которые записывали каждое слово. И эти записи хоть годами были тайной, теперь рассекречены, — пишет Washington Post, (перевод - unian.net) в редакционной статье.

Издание советует президенту Дональду Трампу взять пример с Рейгана в пятницу, когда он встретится с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20, который пройдет в Японии. Этого требует, в частности, закон «О президентских записях» от 1978 года, который касается деятельности Трампа. Также этого требует закон «О федеральных записях», который касаются американских правительственных ведомств, таких как Госдепартамент.

Во время предыдущих встреч с Путиным американский президент проигнорировал эти требования. Washington Post ранее писал, что не существует никаких детальных документов, даже секретных, в которых бы было описано, о чем говорил президент США с российским автократом во время пяти встреч за последние два года. В одном из случаев Трамп изъял записи, которые сделал его переводчик.

Действующему американскому президенту нужно изменить курс. Он должен позаботиться о том, чтобы фиксация встреч происходила должным образом. Потому что так требует закон и потому что это очень важно для того, чтобы парламентарии смогли привлечь Трампа к ответственности за его действия. Также такие документы важны для исторических исследований. Странное увлечение американского президента Путиным, российское вмешательство в выборы в 2016 году, а также усиленная враждебность между Вашингтоном и Москвой – все это делает записи особенно важными. В конце концов, Россия точно будет все фиксировать.

«Трамп может и творит собственную историю, но она ему не принадлежит. Она принадлежит американскому народу. И он не может скомкать ее, если захочет», - говорится в статье.