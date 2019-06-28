Ученые раскрыли секрет улучшения спортивных результатов 2 28.06.2019, 19:54

Фармацевтики Свободного университета Берлина рассказали о результатах исследования.

Немецкие ученые установили, что фитостероид экдистерон, который содержится в шпинате, стимулирует рост мускулатуры, повышает выносливость и результативность спортсменов. Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Toxicology, передает rg.ru.

В 10-недельном исследовании института фармацевтики Свободного университета Берлина участвовали 46 спортсменов, которые получали экстракт шпината в различных количествах и при этом занимались силовыми тренировками.

Ученые использовали так называемый "двойной слепой метод", суть которого заключается в том, что ни испытуемые, ни экспериментаторы не знали, какая группа получала дозу экдистерона и в каком количестве. Часть испытуемых получила только плацебо.

Профессор Мария Парр, руководитель исследования, призналась, что не ожидала таких результатов от эксперимента: эффект от экдистерона был сильнее, чем от традиционных допинговых препаратов. До начала эксперимента у участников были измерены мышечная масса и сила жима лежа. Через десять недель повторные измерения показали: у тех, кто принимал экдистерон, прирост силы мышц в среднем оказался в три раза больше, чем у принимавших плацебо. Результативность в жиме лежа также значительно выросла.

Добровольцы эксперимента принимали экдистерон в капсулах (по две капсулы в день). Чтобы получить такие же результаты, как у них, нужно съедать, в зависимости от сорта, от 250 граммов до четырех килограммов листового шпината в сутки в течение 10 недель. Для большего эффекта потребовалось бы от 1 до 16 кг. Однако не обязательно есть столько зелени: экстракт шпината входит во многие пищевые добавки.