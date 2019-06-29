Белорусы ищут работу в Европе 13 29.06.2019, 17:47

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Сайты вакансий пестрят предложениями для белорусов о работе в Европе.

Каждый из нас хоть раз задумывался о том, что в Европе можно неплохо подзаработать. Помимо финансовой составляющей, появляются еще и возможности посмотреть новые места, изменить жизнь к лучшему, а также получить новые знания и опыт.

Myfin.by посмотрел, какими предложениями с работой в Европе для белорусов пестрят сайты вакансий.

Польша

Польша самая близкая и самая популярная страна поиска заработков в Европе для белорусов. Заработные платы в стране постоянно растут, опережая по темпам даже многие страны ЕС. Польские работодатели не скупятся на зарплату и для приезжих.

В 2019 году для белорусских граждан на территории Польши предлагаются вакансии в основном в:

- строительных компаниях;

- предприятиях сферы досуга и услуг;

- крупных промышленных предприятиях;

- фермерских хозяйствах, приглашающих рабочих на короткий срок.

Но нужно учесть, что легальная работа в Польше для белорусов требует оформления рабочей визы категории D и заключения трудового договора. Однако перед этим польский работодатель должен самостоятельно оформить разрешение на трудоустройство иностранца в администрации воеводства. Эта процедура может занять приблизительно месяц, и только после получения официального приглашения можно приступать к оформлению рабочей визы в Польшу.

Вот сколько предлагают в Польше работникам из Беларуси:

- дорожные рабочие из Беларуси получают до 2,5 евро в час (при этом рабочий день – 10 часов с понедельника по субботу);

- специалисты строительного профиля: плиточники, отделочники, монтажники, фасадчики и пр. могут рассчитывать на бесплатный проезд, проживание и оплату труда от 600 до 1000 евро;

- водители категории C+E зарабатывают в Польше 700-1100 евро;

- разнорабочие крупных промышленных и агропредприятий (сборщик мебели, рабочий на заводе по производству автозапчастей, работник склада, фасовщик, работник на колбасном заводе) получают в среднем от 500 до 1000 евро;

- зарплата сварщика в зависимости от квалификации и метода сварки составляет от 700 до 1000 Евро, но по некоторым вакансиям доходит и до 1500 евро.

Германия

Работа в Германии — тоже неплохой способ за короткий срок улучшить свое материальное положение. Немецкое миграционное законодательство благоволит к специалистам высокой квалификации, однако и «разнорабочим» найдется, где подзаработать.

Ниже представлены вакансии, которые предлагают немецкие работодатели для белорусского рабочего на 2019 год с легальным трудоустройством, с зарплатой в месяц на руки после оплаты налогов и жилья, с предоставлением всех социальных гарантий и страховок:

- разнорабочие на мясную фабрику (можно без знания немецкого языка) – зарплата от 1600-1800 евро;

- работа в гостиницах (женщины от 18 до 55 лет) (можно без знания немецкого языка) – от 1800 — 2000 евро;

- курьер DHL (г. Франкфурт) (можно без знания немецкого языка) – зарплата 1500 евро;

- работа на фермах (можно без знания немецкого языка, но с базовым английским) (уход и кормление животных) – зарплата 1600 евро месяц – на руки;

- уборка помещений (заправочные станции) (женщины от 20 до 55 лет) – зарплата от 1000 — 1200 евро в месяц;

- электрики получают от 12 евро в час;

- работа для МАG-сварщиков (г.Шуторфе) – зарплата от 12 евро в час;

- работа для швей на производстве по пошиву рабочей одежды (г.Шуторфе) – зарплата от 10 евро в час;

- водители-курьеры категории B, C, CE (работа 5 дней в неделю) – зарплата от 1500-1800 евро;

- посудомойки и помощницы поваров в гостиницы и рестораны – зарплата от 1200 — 1500 евро;

- фабрика автомобильных деталей – оплата от 8,50 евро в час, сверхурочные от 12,75 евро в час;

- водители туристических автобусов с опытом работы (г. Дюссельдорф) – оплата в сутки 135 евро.

Литва

В топ стран Европы, в которые, по официальным данным МВД за 2018 год, чаще всего отправляются «за рублем» наши соотечественники, входит и Литва. При этом за прошлый год число белорусских трудовых мигрантов, которые выехали в эту страну, выросло в 3 раза.

В другие балтийские страны — Латвию и Эстонию — на заработки, по информации белорусской стороны, выезжают немногие. Все легальные вакансии публикуют на сайтах государственной Биржи труда и профессиональных Центров занятости.

Сегодня самыми популярными для заработков в Литве считаются вакансии:

- Водителей разных профилей – это таксисты, дальнобойщики (международники), экспедиторы, водители на строительные и промышленные объекты (на автопогрузчик, например) и др.

Кандидатам-иностранцам предлагают машину (как правило, Man, Mercedes Benz, Jveco, Volvo), бесплатное проживание, соцгарантии. Зарплаты начинаются от 1500–2400 евро в месяц, от 50 евро в день. Иногда доход сдельный и зависит от количества поездок или километража.

- В аграрной сфере – там предлагает сезонную работу: это уборка урожая, сбор и сортировка овощей и ягод, прополка, уход за посадками и др.

Работа тут ненормированная, по 7–10 часов в день. Зарплата сдельная, в среднем получается от 500 до 900 Евро. Жилье часто предоставляется неподалеку от фермы бесплатно. Питание «в поле» также организует и оплачивает наниматель.

- Сварщиков металлоконструкций на строительные объекты – оплата 5 евро в час при ненормированном рабочем дне.

- Трактористов и механизаторов (на животноводческие и сельскохозяйственные фермы), экскаваторщиков (на добычу торфа, строительные объекты) – зарплата начинается от 800 евро в месяц. Ненормированный рабочий день. Жилье, питание, рабочую одежду наниматель предоставляет бесплатно.

- Каменщиков (имеющих 2–3-летний опыт в строительстве, отделке и ремонте жилых и промышленных зданий, коттеджей, торговых центров, подземных объектов) – заработная плата равна 1000–2200 евро в месяц (бывает чаще сдельная и зависит от площади или объема работы, толщины стены и др.). В приоритете уже сложившиеся команды из 3 и более человек. Работодатель предоставляет жилье, вычитая из заработной платы от 50 до 100 евро в месяц, бесплатную спецодежду, инструменты, транспорт.

- Медицинских работников – зарплата медработников с учетом вычета налогов — от 1100 Евро. Требуется опыт работы от 2 лет.

Где еще рады белорусам

Нужно сказать, что белорусы ищут и находят, и вот еще ряд предложений работы за границей:

- Работа на круизных лайнерах в США. Заработная плата зависит от занимаемой должности, минимальная – $800.

- В Чехии нужны рабочие строительных специальностей, работники пищевой отрасли, специалисты в области тяжелой промышленности – на рабочих специальностях за месяц можно заработать от $1000, квалифицированным специалистам обещают более высокую оплату.

- ОАЭ, Катар: белорусам предлагают вакансии в гостиничной сфере и работу в авиакомпаниях – заработная плата зависит от вакансий и конкретного работодателя. Где-то работнику бесплатно предоставляют соцпакет с питанием и проживанием, где-то все расходы высчитывают из зарплаты. Оклад продавца-консультанта в катарском duty-free, например, начинается от $850, доплаты зависят от того, как человек будет работать.

- Финляндия: сборщики и сортировщики ягод, трактористы и другие сельскохозяйственные работники. Оплата у сборщиков урожая сдельная. За килограмм ягод платят около 1 евро.

Но чтобы не попасть в неприятные ситуации с работой за границей для легального трудоустройства лучше обратиться в соответствующие кадровые агентства. Список данных агентств можно найти на сайте Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Такие агентства помогают собрать необходимые документы и отправить их работодателям. Конечно, это платная услуга – нужно рассчитывать на сумму от $150 до 300 (цена зависит от того, обладает ли соискатель нужными навыками и на какую вакансию претендует). Чаще всего оплата этих услуг происходит уже по факту, когда наниматель гарантировано берет человека на работу и заключает с ним трудовой договор.