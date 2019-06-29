Марш Свободы проходит в центре Тбилиси

Марш Свободы проходит в центре Тбилиси1
- 29.06.2019, 19:03
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Протесты в Тбилиси не прекращаются с тех пор, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.
Многотысячное массовое шествие приурочено к 10-ому дню протестов. За это время грузинская власть удовлетворила многие требования протестующих, передает «Эхо Москвы».
В отставку был отправлен спикер парламента, смешанная система формирования палаты заменена на пропорциональную, а также отменен 5% барьер для партий, претендующих на кресла. Но оппозиции этого недостаточно, поэтому выступления продолжаются.
Каждый вечер люди собираются на проспекте Руставели, и каждый вечер главная улица города оказывается перекрытой. Основным камнем преткновения остается фигура министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, которого обвиняют в силовом разгоне митинга 20 июня.
Два дня назад он наконец пообщался с журналистами: заявил, что полиция действовала легитимно, что это была самозащита и что отставка для него – не проблема. Однако по сей день он сохраняет свой министерский портфель. Неформально Гахарию называют вторым человеком в стране после Бориса Иванишвили. Кроме того, в настоящий момент под следствием находится один из лидеров оппозиции, сторонник Михаила Саакашвили Ника Мелиа. Он отпущен под залог в 10 тысяч долларов, однако ему запрещено выступать публично.
Ожидается, что сегодня специально на Марш Свободы в Тбилиси приедут жители других регионов Грузии.
March for freedom in #Tbilisi right now on freedom square. Main demand: Interior Minister #Gakharia to resign.#georgia #tbilisiclash pic.twitter.com/dPTs8DEyP8— Mari Nikuradze (@mari_nikuradze) June 29, 2019
Happening now #ForFreedom march on Rustaveli, #Tbilisi, #Georgia. Protesters shouting “tsadi”, “Leave” at Minister of Interior. Day9 of protests, which only got bigger after the authorities dispersed it violently on June 20th https://t.co/iFhNjpKOAE pic.twitter.com/kaYRBEAIiP— Giorgi Gogia (@Giorgi_Gogia) June 29, 2019
Центр #Тбилиси. Тысячи протестующих требуют отставки главы МВД Гиорги Газария из-за жестокого разгона 20-21 июня. #грузия pic.twitter.com/e6t9iJubb3— Бен Тавенер (@bentavener_ru) June 29, 2019
«Марш свободы» в Тбилиси🇬🇪 сейчас.🤔 pic.twitter.com/U76rszbzwv— Alexander (@avaza1972) June 29, 2019
Тбилиси, протест, украинцы pic.twitter.com/Otl14MWnqZ— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) June 29, 2019
В Тбилиси🇬🇪 десятый день протестов. На проспекте Руставели пройдёт Марш Свободы. Одно из требований - отставка главы МВД.🤔 pic.twitter.com/ycoGszIvIT— Alexander (@avaza1972) June 29, 2019