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Марш Свободы проходит в центре Тбилиси

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  • 29.06.2019, 19:03
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Протесты в Тбилиси не прекращаются с тех пор, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.

Многотысячное массовое шествие приурочено к 10-ому дню протестов. За это время грузинская власть удовлетворила многие требования протестующих, передает «Эхо Москвы».

В отставку был отправлен спикер парламента, смешанная система формирования палаты заменена на пропорциональную, а также отменен 5% барьер для партий, претендующих на кресла. Но оппозиции этого недостаточно, поэтому выступления продолжаются.

Каждый вечер люди собираются на проспекте Руставели, и каждый вечер главная улица города оказывается перекрытой. Основным камнем преткновения остается фигура министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, которого обвиняют в силовом разгоне митинга 20 июня.

Два дня назад он наконец пообщался с журналистами: заявил, что полиция действовала легитимно, что это была самозащита и что отставка для него – не проблема. Однако по сей день он сохраняет свой министерский портфель. Неформально Гахарию называют вторым человеком в стране после Бориса Иванишвили. Кроме того, в настоящий момент под следствием находится один из лидеров оппозиции, сторонник Михаила Саакашвили Ника Мелиа. Он отпущен под залог в 10 тысяч долларов, однако ему запрещено выступать публично.

Ожидается, что сегодня специально на Марш Свободы в Тбилиси приедут жители других регионов Грузии.


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