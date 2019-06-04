Россия «разогревает» Арктику 2 4.06.2019, 14:46

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Фото: Reuters

Кремль активизирует усилия по расширению присутствия в Арктике.

Представители американской разведки предупреждают, что военная и экономическая активность Москвы в этом регионе достигла небывалого уровня со времен «холодной войны», сообщает «Голос Америки».

Президент Владимир Путин ранее в этом году заявил, что Россия значительно расширит арктические грузовые пути, связывающие российские порты с Китаем.Свидетельством этих усилий является стремление России строить современные ледоколы.

На верфи в Санкт-Петербурге праздник. Рабочие и члены их семей пришли попрощаться с большим проектом, над которым они работали более двух лет. Это новый атомный ледокол «Урал», авангард усилий России по установлению контроля над арктическими морскими маршрутами.

«Северный морской путь, освоение Арктики – для России очень важная задача. Благодаря этим ледоколам мы ее сможем осуществлять еще успешнее», – заявила Валерия Дитковская, которая работает на Балтийском заводе.

К 2035 году Россия хочет построить флот из 13 тяжелых ледоколов, в том числе девять атомных. Последние будут строиться «Росатомом» – государственным монополистом в области ядерной энергетики.

Россия начала мечтать о доминировании в Арктике еще при Петре Первом, но только в советское время создание морских путей и освоение ее ресурсов стали национальным приоритетом.

После распада Советского Союза от этих планов отказались, но при президенте Владимире Путине они были снова включены в политическую повестку Москвы.

«Арктика опять стала интересна, – отметила Мария Дукальская, представительница Музея Арктики и Антарктики. – Интересна исследователям, интересна правительству. Если раньше нас интересовали рыба и возможность короткого похода с запада на восток, то сейчас это еще и газ.

По оценкам Геологической службы США, 22 процента неразведанных месторождений нефти и газа скрыты под арктическими льдами.

Некоторые эксперты считают, что глобальное потепление должно облегчить их добычу.

«Арктика очень чувствительна к изменениям природной среды, и самый яркий индикатор – это площадь ледяного покрова, – указал Александр Макаров, другой представитель Музея Арктики и Антарктики. – Она значительно уменьшилась в 2007-2012 годах, достигнув исторического минимума».

Контроль над водами Арктики также является военным приоритетом для Москвы. Россия втянулась в морские споры с США, Канадой и Норвегией.

«Там всегда были военные базы во времена Советского Союза. То, что мы сейчас видим, рост военного присутствия, это просто восстановление», – подчеркнула Надежда Харлампьева, редактор журнала «Арктическая идея».

Новый атомный ледокол был освящен православным священником, и первый удар по его корпусу нанес не лед, а бутылка шампанского, когда он начал долгий путь из Балтийского моря в порты Восточной Азии.