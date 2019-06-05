Экологи: Из-за БелАЭС могут опустеть колодцы, начнет засыхать лес 5.06.2019, 11:29

Лынтупы / Иван Бай

Атомная станция нарушит экосистему уникальных заказников Витебской области.

С конца мая ходят слухи, что под Лынтупами собираются строить могильник для ядерных отходов Белорусской АЭС. 6 июня в местечке должно пройти общественное обсуждение влияния нового карьера на окружающую среду. Активисты призывают приехать в Лынтупы и не допустить строительства радиоактивного могильника, сообщает Еврорадио.

Институт ядерных исследований “Сосны” в своем отчете указывал, что могильник должен находиться в 5-километровой зоне вокруг БелАЭС и что в этом радиусе уже найдено несколько возможных площадок. А расстояние от стройплощадки атомной станции до места, где, как предполагается, собираются копать карьер, — около 50 км. Еврорадио решило проверить слухи и разобраться, действительно ли местом захоронения ядерных отходов БелАЭС выбраны Лынтупы.

Месторождение будущего карьера “Винцантовское”.

“Это хорошо, что люди волнуются, вопросы задают”

Заказчик на разработку карьера под Лынтупами — поставское ДРСУ № 132. Директор предприятия Станислав Рагиня говорит Еврорадио, что никакой могильник не строит:

“Это хорошо, что люди волнуются, вопросы задают. Никакого строительства могильника под Лынтупами не будет. Все делается в рамках закона. Мы выставили на обсуждение, готовим документацию. Шестого июня будет собрание. Там будет исполнительная власть и другие. И мы вживую еще раз все поясним: и для каких целей, и что разрабатывается, и на какой стадии. То могильник, то урон по экологии — мы делаем все в пределах закона Беларуси. Мы все разъясним”.

На сайте Поставского райисполкома с конца мая висит уведомление об общественном обсуждении отчета о воздействии на окружающую среду (ОВОС) нового карьера под Лынтупами. Состоится оно 6 июня в 17:00 в здании Лынтупского сельского исполкома.

“Карьер под Лынтупами будет для добычи дорожно-строительных материалов для ремонта и строительства дорог Поставского района, — продолжает Станислав Рагиня. — У нас был другой карьер под Лынтупами, его мы отрабатывали 30 лет. И в итоге мы его сдали. После разведки решено было разрабатывать часть месторождения “Винцантовское”. Сейчас делается проект, проведены нужные изыскания. Не вижу причин для волнения”.

Предполагается, что новый карьер снизит затраты на дорожные работы — его разработка позволит экономить на перевозке. “Петровичский карьер, который разрабатывается сейчас, песочный, а этот под Лынтупами — более гравийный. Сможем экономить на заказе рубки щебня. Будут рабочие места, станет дешевле ремонт дорог”, — объясняет директор ДРСУ.

Карьер планируется разрабатывать на северном участке месторождения. Он предназначен для эксплуатации, там нет водоемов и особо охраняемых территорий. “А вот южная часть месторождения находится в водоохранной зоне реки Олксна, и разрабатывать ее не планируют”, — заверил Станислав Рагиня.

“Могут опустеть колодцы, начнет засыхать лес”

Местные экоактивисты из “Зеленого дозора” беспокоятся — но не из-за радиоактивных отходов БелАЭС. В зоне возможного негативного влияния карьера могут оказаться гидрологический заказник Швакшты, комплекс “Голубые озера”, заказник “Сорочанские озера”. Они опасаются, что последствия разработки карьера могут повлиять на экосистемы рек Олксна, Лынтупка и Страча.

“Есть опасение, что из-за разработки карьера будет уходить водоносный слой, и реки с пойменными болотами не будут получать необходимую часть поверхностных вод. Это может повлиять на гидрологию реки Страча, которая формирует экосистемы ближайших заказников. Из-за понижения уровня водоносного слоя могут опустеть колодцы, начнет засыхать лес. Под вопросом и экономическая выгода этого места, “Винцантовское” — это самый край Поставского района, и сомнительная выгода везти отсюда песок и гравий в другой конец района”, — рассказывал “Витебскому курьеру” координатор экодвижения “Зеленый дозор” Игорь Пастухов.