Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по хоккею присоединился к «Динамо» 6.06.2019, 15:49

Михаил Стефанович

Михаил Стефанович cтал игроком «зубров».

29-летний крайний нападающий Михаил Стефанович подписал двусторонний годичный контракт со столичным "Динамо".

Михаил — сын известного белорусского хоккеиста, экс-капитана "Динамо" Игоря Стефановича, который сейчас работает тренером динамовской школы. Хоккейное образование Стефанович-младший начинал получать в Гродно, а заканчивал именно в СДЮШОР БФСО "Динамо", пишет hcdinamo.by.

В "Динамо-2" Михаил и делал первые шаги в профессиональном хоккее. Затем в его карьере были "Гомель-2" и "Гомель", причем за главную команду форвард дебютировал уже в 16 лет! В дебютном сезоне за "рысей" он забросил 16 шайб в 40 матчах регулярного чемпионата.

Талант Михаила не вызывал сомнений. И в один день в Гомеле объявился легендарный Патрик Руа. С его подачи Стефанович отправился в Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека и стал играть за "Квебек Ремпартс". В каждом из трех сезонов в форме "Ремпартс" белорус демонстрировал впечатляющую результативность: сезон-2007/08 — 62 матча, 66 (32+34) очков; сезон-2008/09 — 56 матчей, 76 (49+27) очков; сезон-2007/08 — 53 матча, 68 (25+43) очков!

Белоруса не могли не заметить. Благодаря наибольшему количеству шайб среди новичков Михаил, например, удостоился приза Майка Босси как наиболее профессиональный проспект. А в 2008 году Стефанович был задрафтован "Торонто" в 4-м раунде под общим 98-м номером.

Но пробиться в НХЛ форварду не удалось. После недолгого выступления за "Рединг Роялз" (ECHL) и "Торонто Марлис" (AHL) Стефанович вернулся на родину. Это был его первый приход в "Динамо-Минск". В сезоне-2010/11 белорус сыграл за команду Марека Сикоры 21 матч в "регулярке" и помог "зубрам" впервые в истории пробиться в плей-офф в КХЛ, а затем поучаствовал и в 4 поединках плей-офф.

Закрепиться в КХЛ не получилось, и Михаил продолжил карьеру в "Гомеле". Дальше в его карьере были российские "Торос", "Лада", "Дизель" и американский клуб "Рапид-Сити" (ECHL).

Последние три сезона Стефанович выступал в Беларуси и трижды (!) был чемпионом: дважды в форме "Немана", а затем и минской "Юности". В минувшей игровой кампании нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата — 57 (32+25) очков в 56 матчах.

Михаил накопил и богатый международный опыт. За его плечами четыре чемпионата мира в составе национальной сборной, а также выступление в олимпийской квалификации.