Эксперт о Евроиграх: Никто не станет спонсировать «вторую лигу» 4 6.06.2019, 16:20

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Туристы не клюнули на выгодные условия въезда в Беларусь на время спортивных состязаний.

До старта II Европейских игр около двух недель, а продано только 68% билетов. Дирекция соревнований ожидала приезда 30 тысяч туристов, но судя по проданным иностранцам билетам их приедет не больше 19,5 тысяч, пишет «Завтра твоей страны».

Полностью убыточный проект

Билеты на соревнования стоят от 2 до 20 евро. Если брать по максимуму, то за проданные иностранцам 19,5 тысяч билетов организаторы выручат около 390 тысяч евро. Если все без исключения эти гости пробудут в стране все время соревнований, с 21 по 30 июня, то могут потратить в столице около 9,7 миллионов евро. Как раз в 10 раз меньше, чем заявленные первоначально организаторами затраты на организацию мероприятия.

Около 153 миллионов рублей пошло на II Европейские игры из республиканского бюджета, еще 77 миллионов − из резервного фонда президента. То есть на соревнования потратили сумму эквивалентную не менее 100 миллионам долларов. И не менее 8 миллионов долларов привлекли у бизнеса.

С экономической точки зрения окупаемость проектов, наподобие II Европейских игр уходит в бесконечность, а их убыточность детерминирована, отмечает независимый эксперт в экономике Леонид Фридкин.

Даже более престижные турниры не приносят значительной прибыли. Что уж говорить про Европейские игры. Это странный и мало для кого привлекательный проект, за которым следит не много болельщиков. Да и Минск не так известен и не так интересен, чтобы спортивное состязание стало стимулом для притока туристов.

− Для страны с не очень богатой экономикой, как Беларусь, стремление стать местом проведения разнообразных спортивных турниров выглядит несколько странно, − говорит Леонид Фридкин.

Огромные вложения в строительство спортивных арен, которые бóльшую часть времени простаивают, всегда окупаются с большим трудом.

− Есть много примеров, когда страны с более чем скромной экономикой из-за тщеславия или в надежде на бурное развитие туризма вкладывают в спортивную инфраструктуру большие деньги. Но эти вложения не окупаются, − считает эксперт.

Власти словно не замечают, что имиджевые проекты становятся для белорусской экономики слишком дорогим удовольствием.

− Мы вписались в заранее убыточный проект. Меня не удивляет, когда Сергей Румас спрашивает, почему от Запада нет денег. Удивляет то, что надеялись получить эти деньги: никто не станет спонсировать «вторую лигу», − объясняет спортивный журналист Сергей Щурко.

Европейские игры не так уж интересны

Европейские игры, безусловно, разбавят серые будни жителей столицы. Порадуются соревнованиям и россияне.

− Абсолютное большинство болельщиков будет из России. Это туристы, которые и без того часто приезжают на уикенды в Беларусь. А тут есть возможность хорошо провести время, тем более что Россия опять будет бороться за первое место в командном зачете, − говорит Сергей Щурко.

А вот другие иностранцы на эти соревнования массово не рвутся, потому что игры не конкурируют даже с чемпионатами мира и Европы, отмечает журналист. Причин для массового притока гостей в связи с проведением Европейских игр нет. И бонусов в виде роста туристов из стран Запада и притока валюты, которую они здесь будут тратить, ожидаемо, не предвидится.

Более того, многих потенциальных туристов отпугивает рынок гостиничных услуг.

− Они не готовы платить за четырех- и пятизвездочные отели столько, сколько указано в прейскурантах минских гостиниц. Это большая ошибка, которую допустили еще при подготовке к Чемпионату мира по хоккею. Надо было сосредоточиться на гостиницах эконом класса, а не на дорогостоящих, − считает Леонид Фридкин.

Эксперты не видят бонусов, которые бы обосновали финансовые убытки. Для продвижения страны это не лучший вариант. А продвигать спорт можно за гораздо меньшие деньги, отмечает Сергей Щурко.