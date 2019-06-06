Художник Алесь Пушкин провел акцию-перфоманс против руссификации Беларуси 1 6.06.2019, 16:38

Протестной площадкой стал магазин «Евроопт», где художника отказались обслужить по-белорусски.

В 220-ю годовщину рождения российского поэта Александра Пушкина его белорусский тезка художник Алесь Пушкин устроил перформанс против дискриминации белорусского языка и русификации, сообщает «Радыё Свабода».

Протестной площадкой стал магазин «Евроопт» в городе Крупки Минской области, в котором 8 мая у Пушкина произошел неприятный случай на языковой почве, там его отказались обслуживать по-белорусски.

Языковой инцидент в Крупском «Евроопте»

Художник Алесь Пушкин, который живет в деревне Бобр Крупского района, известный активным отстаиванием прав белорусскоязычных.

Пушкин часто обращает внимание на действия государственных служащих, работников почты, магазинов, сельсовета, идеологов, православных священников, которые пренебрегают белорусским языком и культурой. В защиту белорусского языка он неоднократно писал письма властям, после которых иногда наказывали нарушителей. В мае хотели наказать его самого за настойчивое требование обслужить по-белорусски.

6 июня Алесь Пушкин устроил перформанс перед магазином сети «Евроопт» в центре Крупок, где месяц назад у него случился конфликт на языковой почве. Дата была выбрана неслучайно: 6 июня - день рождения российского поэта Александра Пушкина.

«Все случилось 8 мая, - говорит Алесь Пушкин об инциденте, который вызвал его протест. - Ни одной надписи по-белорусски в Крупском "Евроопте" нет, где что лежит - догадайся. Спросил у сотрудницы о шампиньонах, та показала. Иду дальше - вижу, парень в фирменной одежде этой сети. Где, говорю, кофе растворимый, покажите полочку. И его понесло: "Че? Какая какао? Да пошел ты на ..., нормально спроси ... "Естественно, меня зацепило:" Ничего себе, ты кто такой, почему без бэджика? "На что был послан еще дальше, начал звать персонал, чтобы его выставили».

Несмотря на градус напряженности, конфликт сначала удалось замять - заместитель директора Марина Загребальная извинилась за несдерженность своего сотрудника Павла Чиркова. Как говорит Алеcь Пушкин, ничего писать в книге жалоб тогда он не стал, пошел закупаться дальше. И снова наткнулся на того самого работника.

«Как будто ничего до сих пор не было, я поинтересовался: где у вас кофе растворимый? И снова услышал: «Ах, б ..., ты еще здесь? Ну-ка пойдем ... "Позвал охранника Вадима Бобкова. Вывели меня под видеокамеры и начали провоцировать: "Языки захотел? Сейчас получишь ... "Провоцировали, чтобы я разозлился, начал махать руками, они меня скрутили бы и вызвали милицию. И сейчас был бы не художник Пушкин, а хулиган, "который дерется с персоналом, мешает работать". Я выдержал, только предупредил, что проблемы они себе заработали серьезные».

На этот раз Пушкин оставил запись в книге жалоб, нашел наконец растворимый кофе, помахал чеком в видеокамеру и поехал домой в Бобр.

А уже вечером Алеся Пушкина посетил участковый милиционер Андрей Беляков: мол, поступило заявление на «агрессивного клиента» со стороны сотрудника «Евроопта» Павла Чиркова.

Еще через неделю начальник отдела идеологии Крупского райисполкома Елена Доморенок позвонила и пригласила Алеся Пушкина на профилактическую беседу.

«Поздоровался: прекрасно вас знаю. Это вы закрыли нам танцы, это вы не хотели давать белорусскоязычные учебники моему сыне Миколе, пока не пригрозил, что столкну памятник Ленину. Дело, говорю, даже не в этом. Вы вот по-русски зовете меня. Я не понимаю. Скажите по-белорусски, может и соглашусь. «У нас "двуязычие"», отвечает. Ну вы даете: хотите, чтобы я за каким-то лихом к вам явился, и отказываетесь говорить со мной на одном языке? И отключился. После чего она написала, что я «категорически отказался от встречи».

Но административное дело против Пушкина через пару дней было закрыто.

«Присылают бумажку: можно ознакомиться с результатами проверки. Посмотрел, как изучали видеозаписи с камер, как опрашивали продавщиц, как брали показания у моих обидчиков. И все стало на свои места: «Я - Россиянин (с большой буквы), почему обязан знать русский?" - писал в объяснения Павел Чирков. Простите, почему в Беларуси работает человек, который нами пренебрегает? Неужели "Евроопту" все равно? Это стало последней каплей!»

Алесь Пушкин говорит, что если после Витебска в 1997 году вернулся на родину в Бобр, языковая ситуация в городке была намного лучше. Но с начала 2000-х русификация начала приобретать стремительные темпы.

«Я когда приехал и повесил над домом бело-красно-белый флаг, мы с Яночка (женой - прим.) начали культурную жизнь: устраивали Купалье, Коляды, выставки, - вспоминает он. - Когда родились дети, водили к логопеду, психологу, те переходили на белорусский язык. А в нулевых ситуация изменилась: "Говори нормально, да брось, чего ты выё...". И в 2019-ом могу констатировать: агрессия просто злая. Очень показательная вещь для востока Беларуси. Что будет, если таким людям пообещать российские паспорта?», - задается вопросом художник.