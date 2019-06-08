В Индии российский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак

В Индии российский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак12
- 8.06.2019, 16:51
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Бак рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.
В Индии произошел инцидент с истребителем МиГ-29К, из-за чего была приостановлена работа международного аэропорта в штате Гоа. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на India Today в субботу, 8 июня.
Отмечается, что во время взлета у истребителя отсоединился топливный бак. Он рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.
Спустя час после этого происшествия аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Сам МиГ-29 не разбился, пилот не пострадал.