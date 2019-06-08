В Индии российский истребитель МиГ-29 потерял топливный бак 12 8.06.2019, 16:51

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Фото: India Today

Индийский истребитель МиГ-29К

Бак рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

В Индии произошел инцидент с истребителем МиГ-29К, из-за чего была приостановлена работа международного аэропорта в штате Гоа. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на India Today в субботу, 8 июня.

Отмечается, что во время взлета у истребителя отсоединился топливный бак. Он рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

Спустя час после этого происшествия аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Сам МиГ-29 не разбился, пилот не пострадал.