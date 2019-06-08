Минчане рассказали, как перетерпеть жару 2 8.06.2019, 18:47

Согласно нормам Министерства здравоохранения, каждый градус выше +28 сокращает рабочий день на час.

Фонтаны в эти дни – чуть ли не самое любимое место отдыха горожан и особенно детей. Но и в жару люди не только отдыхают, но должны работать и продолжать привычный образ жизни.

В выходные и дальше ожидается до 34 градусов тепла. Как люди переживают жару?

В особую группу риска в эти дни попадают дети, люди пожилого возраста, а также люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но медики призывают всех: не пить алкоголя, не есть тяжелой пищи, прятаться в тени.

Согласно нормам Министерства здравоохранения, каждый градус выше +28 сокращает рабочий день на час. Это касается так называемых офисных профессий. Занятые тяжелым физическим трудом должны работать на 3-5 часов меньше при температуре + 29 градусов. Но на практике такие нормы скорее, редкость, говорят в профсоюзе. Подробнее – в репортаже belsat.eu.