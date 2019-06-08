Гарри Каспаров: Россия – это страна, в которой у мафии есть свое государство 8.06.2019, 19:07

ГАРРИ КАСПАРОВ

Участники Форума свободной России поспорили об отношении к патриотизму в современной России.

На Форуме свободной России, который проходит в литовском Тракае, обсудили, каким должен быть современный российский патриотизм. В обсуждении участвовали Артемий Троицкий, Гарри Каспаров, представитель либертарианцев России Михаил Светов, и российский националист, вынужденный уехать из РФ Даниил Константин, передает kasparov.ru.

Участники дискуссии сошлись на том, что Россия должна отказаться от своего имперского прошлого и строить гражданское государство основанное на уважении прав граждан.

"Мафия существует в любом государстве, но в Россия – это та страна, в которой у мафии есть свое государство", – заявил Каспаров. При этом мафия, захватившая власть над государством, пытается ассоциировать себя со страной.

Каспаров призвал отнимать монополию на патриотизм, и отметил, что многие в оппозиции стесняются это делать. "Русский Крым или не русский – Крым путинский, ничего русского в этом нет", – проиллюстрировал он свою мысль.

Константинов отметил, что ложный патриотизм, который навязывают россиянам по своей сути эклектичен, он включает в себя зачастую как элементы из советского прошлого, так и элементы прошлого Российской империи и страны, образовавшейся после 1991 года: современные патриоты могут одновременно "горевать о расстреле царской семьи и прославлять людей, которые это сделали". При этом настоящий патриотизм и национализм, по мнению Константинова, могли бы взорвать существующий режим.

Каспарова поддержал также Троицкий, заявивший, что "патриотизм", также, как и "демократия" — слова окончательно дискредитировавшие себя в России.

Некоторые разногласия вызвал вопрос о том, что могло бы стать новой объединяющей идей для страны после Путина. Троицкий заявил, что в 21 век Россия может взять только язык и культуру, все остальное из современной России вызывает у Троицкого, по его словам, только омерзение.

В свою очередь Михаил Светов отметил, что язык и культура не могут стать политической повесткой, на что Троицкий отметил, что "политика" – это третье слово, о котором в современной России можно забыть.

Тем не менее, Светов отметил, что для продвижения своих идей политику мало предложить политическую программу. Зачастую, самосознание народа формируется на великой трагедии или великой мечте. В качестве общей трагедии Светов полагает уместным считать судьбу русского крестьянства, пережившего крепостное право и коллективизацию и ставшего основой русского этноса. В качестве мечты либертарианец предлагает рассматривать Россию как некий общий фронтир, на котором места должно хватить всем для реализации собственных идей и проектов. При этом Светов выступает за мультикультуразм и многонациональность, ссылаясь на опыт США.

В то же время Константинов отметил, что идеология США формировалась на идеях протестантизма, привезенных из Европы белыми людьми и отметил, что новая Россия может формироваться в основном вокруг русского этноса.

Участники дискуссии пришли к мнению, что основой для создания новой страны должно стать правовое равенство граждан, федерализация и отказ от возвращения к коммунистическому прошлому.

Разногласия вызвал вопрос о том, стоит ли желать России поражения в войне и распада территориальной целостности. По мнению Троицкого, у России нет морального права говорить о территориальной целостности после фактической аннексии территорий Грузии и Украины. По его мнению, для России распад был бы большим благом. В ответ, Светов напомнил, что распад Советского союза привел к образованию таких государств как современный и Туркменистан и Азербайджан, в которых права человека не соблюдаются практически никак. В то же время Каспаров призвал исходить из имеющихся возможностей, и напомнил в частности, что уход Франции из Алжира сопровождался также созданием государства с недемократическим режимом.

Говоря о военном поражении, Константинов отметил, что стоило бы конкретизировать о какой войне, с кем и какими средствами идет речь. Безусловно поражения в ядерной войне Константинов России не желает. Но хотел бы поражения режима в санкционной войне с Западом. В то же время Каспаров отметил, что наиболее возможной угрозой ядерной войны является режим Путина и также пожелал ему поражения в санкционной и локальных войнах, которые он ведет.

При этом участники дискуссии сошлись на том, что основная опасность для России исходит не с Запада. "Китайское правительство думает столетиями, а российское — долларами", – напомнил Каспаров При этом современный "пораженческий и оккупационный режим", "выплачивающий дань" некоторым представителям местных властей, постепенно сдает российские территории и Китаю.

Константинов также заявил, что Россия должна вернуться в семью европейских народов, в том числе вступить в Европейский союз и НАТО.