«Голос» Вакарчука представил первую десятку списка на выборах в Раду 8.06.2019, 20:34

Святослав Вакарчук

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.

Партия Святослава Вакарчука «Голос» представила первую десятку своего списка для участия в выборах в Верховную Раду, передает «Новое время».

Возглавил список сам украинский музыкант. Вторым номером стала экс-министр экономики Юлия Клименко, третье место заняла глава компании Ring Ukkraine и IT-предприниматель Рудык Кира.

Четвертое место в списке занял специалист в парламентаризме Ярослав Железняк, пятое — член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

Во вторую пятерку вошли юрист Олег Макаров, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская и экс-замминистра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».