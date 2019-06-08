«Голос» Вакарчука представил первую десятку списка на выборах в Раду
- 8.06.2019, 20:34
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины назначены на 21 июля.
Партия Святослава Вакарчука «Голос» представила первую десятку своего списка для участия в выборах в Верховную Раду, передает «Новое время».
Возглавил список сам украинский музыкант. Вторым номером стала экс-министр экономики Юлия Клименко, третье место заняла глава компании Ring Ukkraine и IT-предприниматель Рудык Кира.
Четвертое место в списке занял специалист в парламентаризме Ярослав Железняк, пятое — член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Во вторую пятерку вошли юрист Олег Макаров, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская и экс-замминистра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина.
Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».