Велосипед для Лукашенко 2 9.06.2019, 10:21

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Два «подарка» — две реальности.

Новость о стоимости велосипеда Лукашенко вмиг облетела интернет. Не успели комментаторы возмутиться дороговизной велотранспорта, как пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вышла на авансцену и объявила, что можно спать спокойно, поскольку бюджет никак не пострадал: мол, велосипеды для Лукашенко — подарок друга и бизнесмена Игоря Макарова, пишет «Солидарность».

Очевидно, предполагалось, что после этого заявления возмущенные граждане должны были бы выдохнуть с облегчением. Нашим властям почему-то невдомек, что подарки должностным лицам от бизнесменов, которые имеют интересы на вверенном должностному лицу объекте — это, как бы сказать… не очень хорошо с точки зрения закона. А то, что Макаров до недавнего времени вел свой бизнес не в Папуа-Новая Гвинея, в общем-то известно.

Хотя, что это мы вдруг о законе? Можно подумать, он у нас когда-то останавливал всяких там дарителей Майбахов и их получателей?

Тут больше любопытно, что история с подарком бизнесмена совпала с еще одной новостью. И она тоже про подарок. Правда, пока несостоявшийся. Жители города Глубокое давно ждут, что их кто-нибудь одарит... нормальным туалетом. «Может, из Америки или Европы помогут», — отчаявшись получить помощь от властей, загадывают руководители, в чьем ведомстве находится автовокзал, на котором нужду до сих пор справляют «в дырку».

Кстати, стоимость приличного туалета, которым смогут пользовать все посетители автостанции в Глубоком, равнозначна нескольким велосипедам, которые были подарены президентской семье. Но кто же будет думать про мягкое место простых смертных, если есть более выгодное место для вложения?! Об этом пусть в Америке думают. Главное, чтобы президенту и его сыну сиделось комфортно и технологично.

Ну а жителям Глубокого остается только надеяться на Европу с Америкой. А еще на то, что когда-нибудь веломаршрут Лукашенко проляжет через их автовокзал, где президент узнает, что в нашей стране страдают не только коровы.