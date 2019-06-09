«До среды закройте этот завод, чтоб замок на нем висел» 13 9.06.2019, 15:20

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Брестчане выдвинули ультиматум «мэру» города.

В Бресте уже по традиции в воскресенье прошло кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. В этот раз, по данным правозащитника Владимира Величикина, на площади собрались более 200 человек, сообщает «Брестская газета».

Также на площадь пришел начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Геннадий Иванчин, который от имени Александра Рогачука пригласил людей на встречу. Она прошла в здании областного совета Федерации профсоюзов Беларуси.

На днях активисты заявили о том, что на аккумуляторном заводе произошла авария. В прокуратуру и КГК страны отправлены обращения с просьбой срочно провести расследование и привлечь виновных к ответственности вплоть до уголовной.

«Этот черный дым идет из трубы, которая находится на участке производства оксида свинца. Это не черный дым, это конкретно пыль оксида свинца. Он самое опасное вещество, которое есть на производстве в Брестской области. Кто будет отвечать за это все?» – задал вопрос председателю горисполкома Демьян Лепесевич.

«Вы все можете, если хотите. Если хотите и вам это надо. Так вот, пожалуйста, до среды закройте этот завод, чтоб замок на нем висел», – обратился Демьян Лепесевич к главе города. Собравшиеся в зале его поддержали.

Александр Рогачук пообещал, что в ближайшую среду группа активистов из 10 человек сможет встретиться с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом.

Напомним, на аккумуляторном заводе под Брестом, который работает в режиме пусконаладки, зафиксированы превышения норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды начал административный процесс по факту превышения выбросов.

По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр» сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты, которые выступают против такого предприятия рядом с Брестом, заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая они несут дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года, еще позже – в начале 2019 года.