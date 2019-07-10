В Чаусах после допроса в милиции повесился рабочий 10.07.2019, 18:08

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Это вторая трагедия на городском хлебозоводе.

В городе Чаусы Могилевской области новая трагедия покончил с собой 42-летний мастер хлебозавода, принадлежащего местному райпо.

Мужчина повесился, сообщает Telegram-канал Nexta.

Дело в том, что у этой трагедии была серьезная предыстория: 4 июля на предприятии погибла рабочая. Она была смертельно травмирована тестомесильной машиной.

По факту происшествия Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, в ходе которого мужчину допрашивали - именно он занимался техническим обслуживанием смертоносного устройства.

Что именно произошло во время допроса, что это привело мужчину к самоубийству, не сообщается. Да и теперь вряд ли мы узнаем.