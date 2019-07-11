Яцек Чапутович - белорусам: Евросоюз открыт 6 11.07.2019, 22:13

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Яцек Чапутович

Глава МИД Польши заявил, что белорусы должны определить, какое политическое будущее ожидает их страну.

В грузинском Батуми глава МИД Польши Яцек Чапутович принял участие в международной конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства — программы сотрудничества между Европейским союзом и Грузией, Украиной, Молдовой, Арменией, Азербайджаном и Беларусью, сообщает «Польское радио».

В контексте давления Москвы на Минск по вопросу дальнейшей интеграции, Яцек Чапутович заверил, что Польша поддерживает Беларусь в сохранении ее независимости: «Мы поддерживаем белорусское общество и белорусское государство в сохранении независимости. Однако сами белорусы должны определить, какое политическое будущее ожидает эту страну. В любом случае, Европейский союз открыт, предлагает свою помощь и поддержку, делится своей системой ценностей, и это может быть сигналом для белорусского общества, какой выбрать путь».

Яцек Чапутович считает, что страны Восточного партнерства могут быть разделены на две группы: «Более продвинутыми являются Грузия, Украина, Молдова, немного другие устремления у Беларуси, Армении и Азербайджана. Идут дискуссии о том, следует ли отдавать предпочтение первым трем, или сохранять последовательную политику в отношении весх стран Восточного партнерства».

Также глава МИД Польши обсудил последние события в Грузии. Он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, главой МИД Давидом Залкалиани и председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григолом Вашадзе. С июня в Грузии продолжаются протесты после скандального поведения российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте в Тбилиси. В связи с этим наблюдается напряженность в отношениях с РФ.