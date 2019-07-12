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Как 101 год назад в Могилеве прошло массовое собрание в поддержку БНР

  • 12.07.2019, 15:34

В то время подобные собрания проходили в десятках других городов и местечек Беларуси.

12 июля 1918 года состоялся собрание общественности Могилева, которая выразила свою поддержку Белорусской Народной Республики, пишет сайт radabnr.org.

В зале могилевского суда собралось около 400 представителей местных общественных и политических организаций. Абсолютное большинство присутствующих поддержало идею независимости Беларуси и объявление Белорусской Народной Республики (против проголосовали 2 человека, 9 человек воздержались).

Подобные собрания проходили в десятках других городов и местечек.

На фотографии: здание, где произошло собрание, современный адрес: ул. Первомайская (бывшая Большая Шкловский) д. 24.


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