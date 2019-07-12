Премьер-министр Молдовы зовет в свою страну Саакашвили 1 12.07.2019, 21:57

Майя Санду надеется, что экс-президента Грузии поможет в реформе системы юстиции.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду попросила экс-президента Грузии Михаила Саакашвиле помочь в разработке реформы системы юстиции. Она сообщила об этом в интервью изданию Cotidianul, сообщает "Интерфакс".

Санду отметила, что Саакашвили сейчас занят в связи с предвыборной парламентской кампанией в Украине, но в Кишиневе рассчитывают обсудить с ним возможную реформу до конца августа. Она добавила, что специалисты в новом правительстве Молдовы ведут переговоры со специалистами, которые оказывали содействие в реформе юстиции и полиции в Грузии во время президентства Саакашвили.

Санду и Саакашвили провели встречу 11 июля в киевском аэропорту "Борисполь".