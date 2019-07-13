Здание «112 канала» в Киеве обстреляли из гранатомета 10 13.07.2019, 9:40

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Введен оперативный план «Сирена».

В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала "112" из гранатомета.

Об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киева.

В результате выстрела никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция "Сирена" по задержанию стрелявшего.

"В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Как сообщает "Информатор", по предварительным данным, ночью двое человек подъехали на автомобиле к зданию телеканала "112" и открыли огонь из гранатомета. После обстрела они скрылись в неизвестном направлении.

В стене здания осталось отверстие от выстрела. Куски вывески с эмблемой разлетелись на тротуарную зону и проезжую часть.

По состоянию на 6:00 на месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа. Патрульная полиция перекрыла въезд на Зоологическую. Детали инцидента устанавливаются. Стрелявших разыскивают правоохранители, проверяя все подозрительные автомобили.

Канал принадлежит олигарху и куму президента РФ Владимира Путина Виктору Медведчуку.