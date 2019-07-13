У Netflix забирают фильмы и сериалы 13.07.2019, 12:30

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Акции компании упадут на 40%.

На американском Forbes вышла колонка с названием “Самый ужасный кошмар Netflix сбылся”. Она о том, что один из крупнейших в мире сервисов потокового видео потеряет свой самый популярный контент. И потому лишится позиций.

Что будет со 148 млн подписчиков сервиса?

Liga.Tech публикует резюме колонки инвестиционного менеджера и главного аналитика исследовательской фирмы RiskHedge Стивена МакБрайда.

Славные дни Netflix прошли

Акции Netflix выросли на 8500% за последнее десятилетие, так как потоковое видео взлетело.

До недавнего времени сервис был лучшим потоковым игроком. Он увел десятки миллионов клиентов у кабельных компаний, у него была нулевая конкуренция, а многие влиятельные медиакомпании помогли ему построить свой бизнес.

Netflix арендовал контент, который производили другие. В начале 2010-х годов Netflix подписал контракты с такими компаниями, как Disney и NBC. За небольшую плату потоковый сервис приобрел права на трансляцию очень популярного контента, такого как фильмы “Мстители” и выпустил комедии “Офис” и “Друзья”.

Другими словами, Netflix построил свой бизнес на чужом контенте. И это сработало. У сервиса теперь 148 млн абонентов - больше, чем у любой кабельной компании.

Однако хорошее время для Netflix подходит к концу. Один за другим проснулись крупные конкуренты. Они прекращают свои контракты с сервисом, возвращают контроль над своим контентом и запускают собственные потоковые платформы, которые будут конкурировать с Netflix.

К примеру, потоковый сервис Disney+. Его запустят позже в этом году и он станет новым домом самых популярных фильмов в мире. Хотя Disney больше всего известна благодаря Микки Маусу, она владеет самым большим портфолио фильмов из когда-либо собранных.

Три самых продаваемых ленты в этом году - “Мстители: Финал”, “Капитан Марвел” и “Аладдин”. Всеми ими владеет Disney.

Тройка самых продаваемых фильмов 2018 года - “Черная пантера”, “Мстители: Война бесконечности”, “Суперсемейка 2” - тоже принадлежат Disney.

Похожая картина была в 2017-м году.

Все эти дико популярные фильмы в настоящее время доступны на Netflix. К концу этого года они будут удалены из сервиса навсегда. Чтобы посмотреть их, нужно будет купить подписку Disney+ за $7 в месяц - почти вдвое дешевле самой популярной подписки Netflix ($12).

Netflix теряет свой лучший контент

Инвесторы Netflix должны также беспокоиться из-за нового потокового сервиса AT&T, который запустят в 2020 году. Он будет немного дороже, чем Netflix - $16-$17 в месяц.

AT&T наиболее известна как телеком-компания. Но покупка WarnerMedia в 2018 году превратила ее в медиа-центр. Она владеет HBO, самой успешной телевизионной сетью, которая продолжает выпускать хиты всех времен, вроде “Игры престолов”, “Секса в большом городе”, “Клана Сопрано”. (Ее же недавний сериал “Чернобыль” занял первое место в рейтинге IMDb, - Ред.)

Netflix достиг невероятного успеха, став первым в потоковом видео. Это настоящий прорыв, который произвел революцию в телевидении. В течение многих лет он по сути «владел» механизмом трансляции ТВ и фильмов через интернет.

Однако теперь, когда другие подхватили тему, игра изменилась. Вскоре клиентам будет доступно множество потоковых сервисов. Зрители будут выбирать те, у которых лучшая библиотека.

И Netflix теряет свой лучший контент. Сервис лишается не только фильмов Disney. В течение следующих двух лет вся его библиотека будет разрушена.

Самым популярным шоу на Netflix является “Офис”. Сериал принадлежит NBC Universal, которая запускает собственный потоковый сервис и к концу следующего года полностью отключит “Офис” от Netflix. Еще один популярный на Netflix сериал - “Друзья”. Он принадлежит WarnerMedia, которая входит в упомянутую выше AT&T.

По данным аналитической компании Jumpshot, более половины из 50 самых популярных шоу Netflix принадлежат компаниям, планирующим запустить свои собственные потоковые сервисы.

Netflix видит все это и тратит кучу денег на укрепление своей контентной библиотеки. В прошлом году он потратил $12 млрд, а в этом году планирует потратить еще $15 млрд.

Сейчас он вкладывает в контент больше, чем любая другая американская телесеть. Но это чрезмерные расходы. Для финансирования собственных новых шоу Netflix занимает огромные суммы. За прошедший год его задолженность выросла на 58% - до $10,3 млрд. Для сравнения - Netflix сгенерировала $1,2 млрд прибыли в прошлом году.

Однако независимо от того, сколько Netflix тратит, он не может надеяться конкурировать с Disney или AT&T. Netflix находится в невероятно трудном месте.

Может ли Netflix выжить?

Рыночная капитализация Netflix составляет около $165 млрд, что делает ее 30-й по величине публичной американской компанией. Это произошло благодаря господству на рынке потокового вещания.

В дальнейшем успех Netflix будет зависеть от популярности телешоу и фильмов, которые она производит.

Предположим, сервису все удается и он создает массу контента, который нравится зрителям. Проблема в том, что компании, которые производят телешоу и фильмы, не стоят $165 млрд.

Даже безумно успешные киностудии стоят максимум десятки миллиардов. В 2018 году студии Disney, в которые входят такие известные бренды, как Marvel, Star Wars и Pixar, получили $10 млрд дохода и $2,98 млрд прибыли.

У Netflix есть одно большое преимущество. Он уже накопил гигантскую аудиторию из 148 млн платных подписчиков. Гораздо проще сохранить клиента, чем получить его.

Netflix выживет. Но будет уменьшаться. Даже в самом лучшем сценарии через пару лет я не вижу, чтобы он стоил больше $100 млрд.

Это приведет к тому, что цена его акций составит около $225 за акцию, или примерно на 40% ниже текущей цены.

Опять же, это радужный сценарий. Не удивляйтесь, если акции Netflix сократятся вдвое, или еще больше, в ближайшие год или два.