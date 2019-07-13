Водитель: Дорожный налог подрывает семейный бюджет 13.07.2019, 16:24

Белорусские автомобилисты бойкотируют техосмотр.

Многие автовладельцы в Беларуси не торопятся проходить техосмотр (с прошлого года эта процедура называется так: получение разрешения на допуск к участию в дорожном движении), пишет сайт horki.info.

ФОто: horki.info

Потому что одновременно с этим государство обязывает их платить транспортный сбор. Чиновники обещали, что система вот-вот изменится, но соответствующий указ так и не был подписан.

"Я не знаю, что придумают наши законодатели"

Штраф за поездки без техосмотра меньше, чем размер самого налога.

– Мне надо было проходить техосмотр несколько месяцев назад. Но я езжу без него и проходить пока не планирую. Остановят – заплачу штраф. Это дешевле, чем этот бессмысленный дорожный налог. Если чиновники заинтересованы, чтобы люди ездили на исправных машинах, то они найдут способ отвязать этот сбор от получения допуска к движению. К примеру, я не вижу, что мои деньги идут именно на ремонт, улучшение дорог. А куда их девают, не понятно, – поделилась своим отношением к проблеме владелица "Фольксвагена" Елена.

Есть среди водителей и такая позиция: кто-то ездит часто, а кто-то – только летом на дачу, а платить все должны одинаково. Это несправедливо. К примеру, человек пользуется авто только шесть месяцев в году, поэтому и платить он согласен только за этот период.

Некоторые автолюбители считают, что проще всего было бы включить дорожный сбор в стоимость топлива. Поехал, заправился – тем самым и заплатил. Но тут возникает еще одна коллизия: те, кто недавно уже прошел техосмотр и, соответственно, уплатил налог, будут по мере надобности заправлять свои авто горючим и тем самым опять платить сбор второй раз.

– Я не знаю, до чего додумаются наши законодатели, но я не готов платить дважды. Техосмотр прошел в мае, машина у меня не старая, поэтому дорожный налог заплатил сразу за два года. Если сейчас чиновники решат включить эту выплату в стоимость бензина, получается, я два года буду переплачивать! – пояснил автовладелец Андрей.

Люди надеются, что до конца этого года или в начале следующего законодатели все-таки найдут решение. А пока можно поездить и так, без техосмотра. Они считают, что это не очень опасно, мол, за руль заведомо неисправной машины ни один здравомыслящий человек не сядет.

ФОто: horki.info

Подрывает семейный бюджет не техосмотр, а дорожный налог

В Горках две станции диагностики, где владельцы авто могут получить разрешение на допуск к участию в дорожном движении. Журналисты побывали на той, что раньше принадлежала ОАО "Строитель", а теперь перешла в частные руки.

Станция №69 универсальная, здесь обслуживают не только легковушки, но и грузовики с нагрузкой на ось до 12 тонн.

По словам Василия Исакова, начальника станции, разрешение на работу под новым руководством станция получила 24 января 2019 года.

Технический осмотр автомобиль должен проходить в зависимости от срока эксплуатации.

ФОто: horki.info

Если авто младше 10 лет, и им владеет частник, то осмотр проводится один раз в два года. При этом дорожный налог выплачивается сразу за два года. Если машина более старая, то проверка технического состояния должна быть ежегодной.

Стоимость самого техосмотра невелика – для легковых авто чуть больше 20 рублей. Подрывает семейный бюджет именно дорожный налог.

– По статистике сейчас около 60% автовладельцев в Беларуси не проходят техосмотр вовремя. Одна из главных причин – неопределенность с уплатой сбора. Люди не могут получить разрешение на участие в дорожном движении, если не оплачен этот налог. Его сумма зависит от максимальной массы авто и составляет от 70 рублей до 2000 и более рублей для индивидуальных владельцев. Для транспорта предприятий – еще выше. Это дорого, не каждый может заплатить такие деньги. Люди ждут, когда этот налог отвяжут от техосмотра, тем более, что такая возможность обсуждалась на официальном уровне. Но уже известно, что до конца этого года никаких изменений в этом вопросе не будет, – пояснил Василий Николаевич.