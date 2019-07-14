Минобороны приготовило новые «сюрпризы» для призывников 4 14.07.2019, 11:57

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Ведомство Равкова ищет пути, чтобы увеличить количество солдат срочной службы.

Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят «повысить престиж срочной службы».

Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель оборонного ведомства Андрей Равков, передает БелТА.

По словам Андрея Равкова, Минобороны внесло еще одно предложение Минтруда – «ввести коэффициенты в зависимости от продолжительности срочной военной службы для перерасчета пенсионного стажа».

Министерство обороны также работает над предоставлением иных «преференций» отслужившим в армии.

Предполагается, что в январе 2020-го вступит в силу закон, согласно которому первоочередное право на получение места в общежитии будет предоставлено учащимся, прошедшим срочную военную службу либо службу в резерве, - тем, у кого есть рекомендации воинских частей.

Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении льгот и при трудоустройстве. Например, это касается сохранения права вернуться на прежнее место работы в течение трех месяцев со дня окончания военной службы.

Что касается образования, уже получило поддержку предоставление преимущественного права на зачисление в вузы и ссузы тех, кто отслужил. Планируется, что люди с опытом армейской службы смогут бесплатно обучаться за счет государства на подготовительных отделениях вузов.

Напомним, что «палата представителей» проголосовала за скандальный «закон об отсрочках» 26 и 28 июня. Перед этим общество за 10 часов собрало 10 тысяч подписей под петицией против документа.

Закон вводит более жесткие правила призыва в белорусскую армию. Отсрочка на получение образования будет предоставляться молодым людям только один раз. Если человек не служит в армии без «законных на то оснований», его не примут на государственную службу и в некоторые силовые ведомства. «Уклонистам» будет ограничиваться выезд из Беларуси. А пожалуй единственное из нововведений, которое выглядит как положительная мотивация для службы в армии, — это время будет зачислено как работа по распределению.