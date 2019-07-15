Математическая задача для учеников шестого класса, которая заставит вас задуматься 10 15.07.2019, 13:05

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Проверьте, сможете ли решить ее.

Оказывается, для учеников шестого класса есть целый раздел задач на логику. Tut.by предлагает вам решить одну из них. Кажется несложной, верно? Проверьте, сможете ли решить ее.

Задача:

В Таниной квартире есть восемь розеток, 21 тройник и неограниченное количество утюгов. Какое наибольшее число утюгов Таня может включить одновременно?

Ответ и решение задачи можно посмотреть здесь.