В Беларуси изменили список товаров, которые должны быть в магазинах 16.07.2019, 11:44

Какие новшества ожидают покупателей.

В Беларуси откорректировали ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах. Например, теперь продовольственные магазины площадью от 200 квадратных метров должны будут предлагать воду в стеклянной таре, а не только в пластиковой. Власти также сократили ассортиментный перечень отечественных яблок, которые обязательно должны быть в наличии. Изменения предусмотрены постановлением МАРТ № 53 от 25 июня 2019 года. Сайт tut.by посмотрел, что еще изменилось для торговли.

В частности, в документе сказано, что продовольственные магазины должны продавать минеральную и питьевую воду в том числе в стеклянной таре. В универсамах и супермаркетах площадью до 999 квадратных метров должно быть не меньше двух наименований минералки и двух наименований питьевой воды в стекле, в супермаркетах площадью от 1000 до 3999 квадратных метров и гипермаркетах — не менее трех.

Вода в стеклянной таре будет обязательно продаваться и в некоторых небольших магазинах. В специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинах площадью 200 квадратных метров и более — по два наименования минеральной и питьевой воды, в павильонах и магазинах повседневного спроса со смешанным ассортиментом площадью 200 квадратных метров и более — тоже по два наименования.

Постановление МАРТ изменило и ассортиментные перечни яблок, причем в меньшую сторону. Напомним, прошлой осенью магазины обязали продавать больше отечественных яблок. Теперь же ассортиментные перечни вернулись к прежним цифрам. Например, маленькие продуктовые магазины в сезон должны предлагать минимум один сорт яблок вместо прежних двух, а гипермаркеты — три сорта, а не шесть.

Изменения коснулись и магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Теперь они обязаны продавать подгузники для взрослых (магазины площадью до 500 квадратных метров — минимум одно наименование, свыше 500 — минимум два) и одноразовые гигиенические впитывающие пеленки (минимум одно наименование вне зависимости от площади магазина).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.