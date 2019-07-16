Отработавшей 31 год белоруске назначили пенсию чуть больше «минималки» 9 16.07.2019, 13:16

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Фото: tut.by

Ветеран труда из Гродно возмущена несправедливым начислением пенсии.

Пенсионерка из Гродно со стажем работы 31 год получает пенсию чуть больше минимальной трудовой пенсии. Женщина за всю трудовую деятельность работала на разных специальностях, получила звание «Ветеран труда», пишет newgrodno.by.

Фелиции сегодня 71 год. Женщина отучилась в Краснодаре на бухгалтера, всю жизнь прожила в Гродно, родила 4 детей. Сейчас на пенсии по возрасту. Первое время и на пенсии трудилась, но уже не позволяет здоровье.

— Ещё два года назад я старалась где-то подрабатывать, потому что пенсия у меня очень маленькая. А сейчас помогаю с внуками.

За жизнь я поменяла много профессий. Работала чистильщицей на хлопкопрядильной фабрике, машинисткой сектора подготовки и выпуска материалов по статистике финансов, оператором статистического управления Гродненской области, инспектором по лимитам на нефтебазе. Вот это была любимая работа.

Пришлось уйти, потому что некому было смотреть детей. Потом вышла счетоводом и бухгалтером. Все хорошие вакансии приходилось бросать, потому что некому было помогать с воспитанием детей. Когда дети подросли вышла работать гардеробщицей в роддом, потом устроилась на фабрику художественных изделий вышивальщицей. Последние 17 лет проработала медрегистратором. Зарплата была небольшая, вот и пенсия сейчас маленькая, - делится пенсионерка.

Размер пенсии по возрасту должен составлять не менее 55% от среднемесячного заработка пенсионера, но не меньше размера утвержденного законодательством минимального размера пенсии.

Величина трудовой пенсии по возрасту зависит от размеров прошлого заработка.

На сегодняшний день минимальный размер пенсии по возрасту составляет 56,01 рубля (25 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения). Также предусмотрена доплата к минимальным размерам пенсий 173,04 рубля (20 процентов средней заработной платы, применяемой для корректировки фактического заработка пенсионера при назначении и перерасчёте трудовых пенсий).

Минимальный размер пенсии по возрасту с учетом доплаты составляет 229,05 руб — 113 долларов.

Фелиция получает не на много больше и сетует, что сосед всю молодость провёл в тюрьме и получает на пару рублей меньше:

— Я всю жизнь работала, теряла хорошую работу, потому что государство не предоставляло возможностей отдать детей в детский сад. Конечно, в последние годы зарплата у меня была маленькая. Получается, надо было себя смотреть, а я отдала 4 жизни, исправно платила налоги. Раньше достаточно было и 5 лет работы, чтобы получить трудовую пенсию, вот и получилось, что между мной и человеком, который проработал лет 5-10 и то в последние годы перед пенсией, вел аморальный образ жизни, нет никакой разницы.

Также Фелиция утверждает, что ей не учли 0.5 ставки, а только ставку, когда она работала по совместительству на полторы ставки. Сегодня она никому ничего не может доказать.

— Мы обращались в Фонд социальной защиты населения. Мои бумаги несколько раз поднимали и сказали, что всё посчитано правильно, пенсия небольшая, потому что зарплата была маленькая. Предложили обратиться за материальной помощью, как малоимущая. Мы собрали документы, обратились. Так выдали рубля полтора. И это материальная помощь на год. Ещё и отношение, как будто я преступник какой-то, - говорит женщина.

В ФСЗН Октябрьского района Гродно пояснили, что Фелиция работала на полторы ставки по совместительству. Зарплата, которую гражданка получала по основному месту работы и по совместительству, суммируется и учитывается при определении индивидуального коэффициента. А вот стаж в двойном размере не берется. Если вы отработали полгода в двух местах одновременно, в любом случае засчитывается 6 месяцев, а не год.

Белорусы, которым не удалось наработать нужный для получения трудовой пенсии страховой стаж, могут оформить социальную пенсию: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Размер социальной пенсии составляет 50% от бюджета прожиточного минимума. БПМ — 224.02 руб.

До 2014 года страховой стаж составлял 5 лет, чтобы получить право на трудовую пенсию. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2016 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 17 лет. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев и в 2025 году составит 20 лет.