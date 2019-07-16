Капитаны все больше неадекватны Telegram-канал «СерпомПо»

16.07.2019, 15:13

Валентина Матвиенко

Фото: mk.ru

Их корабль идет по инерции.

Верхний спикер Матвиенко стала все чаще искрить яркими заявлениями. Последнее по времени – забота о судьбе человечества, которому, якобы, грозит вырождение из-за передачи детей в однополые семьи.

В стране шестой год снижение уровня жизни у большинства граждан, на фоне растущих доходов верхушки. Перспективы экономики туманны – предприниматели настроены пессимистично. Тотальное нарушение прав людей. Опасность социального и политического взрыва.

И на этом фоне спикер Совета Федерации экзотично рассуждает о «судьбах человечества», словно желая еще раз показать российским гражданам никчемность существующих властных учреждений. В том числе Совета Федерации, который она возглавляет. Не имеющего самостоятельного значения, послушно штампующего любые решения сверху – в том числе преступные — о захвате Крыма, вводе войск в другие страны.

Совершенная умственная деградация сгнивших верхов (вспомните заявление Путина об альтернативной энергетике) сочетается с неспособностью менять существующие органы власти, приспосабливать их к изменившимся условиям. Доказательство – московские и питерские «выборы».

Распад существующей «вертикали», созданной в начале «нулевых» для удобства обогащения «государевых людей» идет по трем направлениям.

Во-первых, это демонстрация обществу оторванности материального уровня жизни верхов от народа (самый яркий последний пример – Сечин).

Во-вторых, нацеленность институтов власти на интересы верхушки, их использование для ликвидации прав и свобод людей, снижения их материального уровня жизни (рост пенсионного возраста, налогов, московский мусор в регионы, маркировка Усманова-Медведева, отъем собственности через реновацию в Москве и т.п.).

И, наконец, последнее – деградация личных способностей верхушки, все больший ее переход в мир абсурда. Частично – от страха перед страной, непонимания, что с ней делать.

Капитаны все больше неадекватны. Их корабль идет по инерции, качается на волнах. Пока качается.

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