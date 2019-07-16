В Вилейке придумали новый побор c предпринимателей 9 16.07.2019, 16:22

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Местные жители шокированы нововведением.

Въезд на кладбище в Вилейке сделали платным. Теперь, чтобы просто посетить могилы родственников, въезд будет стоить 2 рубля 55 копеек, а если вы ИП и будете проводить работы по установке памятника, въезд на кладбище обойдется в 51 рубль, пишет nn.by.

Такое решение Вилейский райисполком принял 28 июня. А несколько дней назад соответствующее объявление появилось у въезда на кладбище. Чтобы попасть на территорию кладбища, сначала нужно заплатить.

Больше всего нововведением возмутились организации, занимающиеся установкой памятников. Многие отказываются от работы. Говорят, что непонятно, как придется платить: то ли разово, то ли за каждый въезд на кладбище.

«Когда устанавливаем памятник, мы же можем и по четыре раза туда-сюда ездить», — возмущаются предприниматели.

«Мы надеемся, что народ возмутится, и это решение отменят. Или хотя бы сделают адекватную цену. Наши установщики еще не выезжали работать, поэтому не знаем точно что к чему. Но если цена останется такой, наверное, будем повышать цены и мы», — ответили в одной из вилейских фирм.

Заместитель председателя Вилейского исполкома по строительству (курирует жилищно-коммунальное хозяйство) Александр Катович находится в командировке. Кроме него, никто не готов объяснить причины такого нововведения.

Для сравнения, въезд грузового транспорта на кладбище в Минске стоит 4 рубля.