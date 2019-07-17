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Фотофакт: В Барановичах заменили русскоязычный знак «Милиция» на белорусскоязычный

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  • 17.07.2019, 11:42
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Этого добился «Моўны інспектар» из Гомеля.

Дорожный знак поменяли на улице Ленина. Этого добился «Моўны інспектар» из Гомеля, юрист Игорь Случак, пишет intex-press.by.

Ранее Случак направлял заявление в Барановичский отдел ГАИ. Он обратил внимание на то, что в соответствии с ПДД упомянутый знак должен быть выполнен только по-белорусски.

Юристу пришел ответ. В нем говорится, что знак с русскоязычной надписью будет демонтирован, а вместо него до 16 июля появится знак с белорусскоязычной надписью.

Игорь Случак рассказал, что письмо о смене знака было отправлено в рамках акции «Беларускім вуліцам — шыльды па-беларуску!» от инициативы «Умовы для мовы».


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