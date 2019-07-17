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В Верховной раде отказали Зеленскому во внеочередном созыве парламента

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  • 17.07.2019, 18:34
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Зеленский предложил Парубию провести внеочередное заседание Рады 18 июля.

В Верховной раде Украины отказались провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Владимир Зеленский. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил в Facebook.

«Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии», — написал он.

Он отметил, что последнее пленарное заседании десятой сессии парламента восьмого созыва прошло 12 июля. «У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной рады», — добавил Парубий.

Он при этом отметил, что обратился к президенту с просьбой предоставить письмо в парламент в соответствии с требованиями закона.

Зеленский предложил Парубию провести внеочередное заседание Рады 18 июля. На этом заседании должны были бы рассмотреть внесенные им проекты законов о конфискации незаконных активов государственных и муниципальных чиновников, закон о начале работы антикоррупционного суда и другие.


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