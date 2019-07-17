закрыть
17 июля 2019, среда, 20:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Коммунизм = нацизм

  • Антон Орехъ
  • 17.07.2019, 18:51
  • 1,412
Антон Орехъ

В России многое изменится, когда Конституционный суд поставит знак равенства между нацизмом и коммунизмом.

И не просто поставит знак равенства, а это математическое действие будет сознательно принято гражданами.

Я понимаю, что украинское решение принято назло. Вот мы сейчас решим, а в Москве начнут беситься. В Москве начнут беситься, а мы будет веселиться. Насколько сам народ Украины изжил эту заразу в себе, насколько украинцы перестали быть советскими людьми? Вот я в этом сильно сомневаюсь. А уж про наших россиян я вообще молчу. Мы тут живем то ли в 1970, то ли в 1980, но явно в каком-то стародавнем году. Восхищаемся победой в Великой Отечественной, которую тиран Сталин одержал над тираном Гитлером, положив как минимум 27 миллионов человек, не считаясь ни с какими потерями.

Для меня большевики хуже фашистов. С фашистами всё ясно – они враги. Они пришли завоевывать и убивать. Но они пришли завоевывать чужую землю и убивать чужой народ, который и за людей-то не считали. А большевики уничтожали свой народ, своих граждан. Уничтожали с 1917 года и до смерти Сталина систематически, задорно, промышленным способом и ударными методами. Убивали своих в Гражданскую, уничтожали Красным террором, погубили миллионы во время коллективизации, голодом уморили миллионы, репрессировали миллионы и до войны, и после войны, и даже во время войны. Уничтожали лучших людей, а потом уже всех подряд. И это не считая миллионы тех, кто вынужден был из страны бежать во время разных волн эмиграции.

Чем же эти мерзавцы лучше нацистов? И что мы так уцепились за всю эту мразь? И еще восхищаемся, и еще приговариваем, что жертвы были оправданы, и что может и правильно под нож столько народу пустили. Уже и Союза нет, и от коммунистической идеологии официально как будто отказались, но как только кто-то где-то скажет, что Ленин, Сталин и прочая нечисть были палачами, так изо всех идеологических патефонов начинает литься всякое возмущенное говно.

Так что молодцы украинцы. У них хватило решимости хотя бы на словах поставить знак равенства между двумя бандами живодеров.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович