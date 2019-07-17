Коммунизм = нацизм Антон Орехъ

17.07.2019, 18:51

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Антон Орехъ

В России многое изменится, когда Конституционный суд поставит знак равенства между нацизмом и коммунизмом.

И не просто поставит знак равенства, а это математическое действие будет сознательно принято гражданами.

Я понимаю, что украинское решение принято назло. Вот мы сейчас решим, а в Москве начнут беситься. В Москве начнут беситься, а мы будет веселиться. Насколько сам народ Украины изжил эту заразу в себе, насколько украинцы перестали быть советскими людьми? Вот я в этом сильно сомневаюсь. А уж про наших россиян я вообще молчу. Мы тут живем то ли в 1970, то ли в 1980, но явно в каком-то стародавнем году. Восхищаемся победой в Великой Отечественной, которую тиран Сталин одержал над тираном Гитлером, положив как минимум 27 миллионов человек, не считаясь ни с какими потерями.

Для меня большевики хуже фашистов. С фашистами всё ясно – они враги. Они пришли завоевывать и убивать. Но они пришли завоевывать чужую землю и убивать чужой народ, который и за людей-то не считали. А большевики уничтожали свой народ, своих граждан. Уничтожали с 1917 года и до смерти Сталина систематически, задорно, промышленным способом и ударными методами. Убивали своих в Гражданскую, уничтожали Красным террором, погубили миллионы во время коллективизации, голодом уморили миллионы, репрессировали миллионы и до войны, и после войны, и даже во время войны. Уничтожали лучших людей, а потом уже всех подряд. И это не считая миллионы тех, кто вынужден был из страны бежать во время разных волн эмиграции.

Чем же эти мерзавцы лучше нацистов? И что мы так уцепились за всю эту мразь? И еще восхищаемся, и еще приговариваем, что жертвы были оправданы, и что может и правильно под нож столько народу пустили. Уже и Союза нет, и от коммунистической идеологии официально как будто отказались, но как только кто-то где-то скажет, что Ленин, Сталин и прочая нечисть были палачами, так изо всех идеологических патефонов начинает литься всякое возмущенное говно.

Так что молодцы украинцы. У них хватило решимости хотя бы на словах поставить знак равенства между двумя бандами живодеров.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»