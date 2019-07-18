Кому и как защищать Отечество 5 Михаил Пастухов

18.07.2019, 12:21

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Михаил Пастухов

В Беларуси продолжают обсуждать «поправки Равкова».

Остановлюсь на причинах внесения поправок в законы, касающиеся призыва на военную службу, а также на содержании некоторых поправок.

«Вы хотите в состав России...»

В своей речи на торжественном собрании, посвященном 3 июля, А.Лукашенко, отвечая критикам поправок в закон о воинской обязанности, отметил: «Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, что на женщин начали перекладывать и эту проблему».

По мнению главы государства, имеется три варианта разрешения ситуации. Первый — обратиться за помощью к НАТО, второй — попросить Россию, третий — самим защищать себя. Понятное дело, что А.Лукашенко остановил свой выбор на третьем варианте. Тем самым он поддержал вносимые поправки.

Зачем понадобились вдруг изменения в ранее действовавшие законы, в том числе в закон «О воинской обязанности и воинской службе»? Неужели они смогут в одночасье обеспечить «эффективное функционирование военной организации общества»? Что такое особенное заложено в этих поправках?

Если ознакомиться с обоснованием законопроекта, то выясняется, что из-за всяких отсрочек имеется некомплект личного состава Вооруженных сил. Так, по итогам призывной кампании весной 2018 года потребность войск в новом пополнении удовлетворена только на 62,5%. При этом было предоставлено 30 111 отсрочек, из них свыше 24 тысяч — в связи с продолжением образования. Еще более удручающими оказались результаты призыва осенью 2018 года, поскольку 44,7% призывников имели отсрочки от выполнения воинской обязанности.

По мнению разработчиков поправок, такое положение дел подрывает основы боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. Отсюда предложение: установить право только на одну отсрочку — для продолжения образования.

Что еще предлагает Минобороны?

Вышеназванный законопроект содержит 13 статей. Многие из них объемные, но самое печальное, что они не всегда согласуются с положениями Конституции. В рамках газетного материала акцентирую внимание лишь на некоторых нововведениях.

Первое: лицо, которое уклонится от призыва на срочную военную службу, а также службу в резерве до достижения 27 лет, а равно не исполняет обязанности по военному учету, получит статус «не прошедшего воинскую службу по призыву не имея на то законных оснований». Такие же последствия могут наступить и для граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицер.

Что в этом плохого? С правовой точки зрения признание такого статуса повлечет за собой возбуждение уголовного дела по одной из статей Уголовного кодекса (ст.435 «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу»; ст.436 «Уклонение резервиста или военнообязанного от явки на сборы»; ст.437 «Уклонения призывника или военнообязанного от воинского учета»). Наказания в них относительно небольшие: штраф, арест, исправительные работы, ограничение свободы. Но они оставляют судимость, наличие которой поражает гражданина во многих правах.

Второе: лиц, «не прошедших воинскую службу по призыву не имея на то законных оснований», предлагается не принимать на государственную службу, службу в органы внутренних дел, МЧС, Следственный комитет и другие органы. С позиции Конституции это дискриминация, ущемление в трудовых и иных правах (ст.ст.22, 39, 41).

Третье: в отношении указанных лиц будет действовать запрет на выезд из Республики Беларусь. Это ограничение противоречит статьям 21, 22, 23 и 30 Конституции Республики Беларусь.

Следует отметить, что лишение призывников права на повторную отсрочку для продолжения учебы будет не только ущемлением их конституционных прав (ст.49 Конституции), но и повлечет за собой придание закону обратной силы, что запрещается Конституцией (ч.6 ст.104), а также законом «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» (ч.2 ст.66).

Вполне очевидно, что предлагаемые поправки продиктованы сугубо ведомственными интересами. Такой подход расходится с принципами нормотворческой деятельности, закрепленными в ст.6 закона о нормативных правовых актах, а именно: конституционности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, научности, социально-экономической обусловленности, стабильности правового регулирования общественных отношений.

Какой выход из ситуации?

Можно предположить, что «поправки» Равкова скоро вступят в действие, и тысячи парней вынуждены будут отказаться от своих планов продолжить учебу в вузах, магистратуре, аспирантуре. На какое-то время некомплект в войсках будет устранен.

Однако проблема нехватки призывников все равно останется. Причины те же: демографический спад, ухудшение здоровья призывников, нежелание многих служить, разные формы уклонения от призыва, включая заблаговременный выезд из страны.

На мой взгляд, пришло время принятия кардинальных решений, а именно: переходить к службе по контракту. Для этого имеются не только фактические, но и правовые основания.

По смыслу статьи 57 Конституции, обязанность защищать Республику Беларусь должна осуществляться лишь в период нападения на страну, когда ей угрожает опасность. Что касается мирного времени, то соответствующие структуры должны проводить военную подготовку населения и поддерживать мобилизационную готовность. Но это не означает, что всех юношей следует одевать в униформу и превращать в подневольных биороботов. К тому же многие призывники просто физически не справляются с теми нагрузками, которые на них возлагаются уставами и командирами.

Как справедливо отмечалось в статье Натальи Щербиной, «труд солдат-срочников в глазах государства не достоин даже включения в социальный стаж».

Считаю, что по примеру других стран нам надо создать небольшую профессиональную армию, которая может строиться на контрактной основе. Остальные «мужики» могут призываться на сборы или служить в резерве.

Для юридического решения проблемы предлагается часть 1 статьи 57 Конституции дополнить словами: «...при условии, если в стране объявлено военное положение». Соответственно, часть 2 этой статьи изложить в редакции: «Порядок прохождения воинской службы определяется законом».

От редакции. 11 июля Конституционный суд признал «поправки Равкова» соответствующими Конституции. Теперь последнее слово — за главой государства.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»