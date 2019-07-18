Дмитрия Полиенко подозревают в «оскорблении представителя власти» 5 18.07.2019, 18:13

Фото: «Радыё Свабода»

Кого и когда мог оскорбить политзаключенный, не сообщается.

Как сообщает «Радыё Свабода», уголовное дело активиста Дмитрия Полиенко в начале июля было передано в прокуратуру для направления в суд. Но обвинение могут дополнить.

Об этом рассказала представительница пресс-службы Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская: дело Полиенко вернули для дополнительного предварительного расследования в Заводской районный отдел минского СК «с пометкой о даче правовой оценки действиям Полиенко».

Оценивать будут действия, «связанные с оскорблением представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса), по итогам обвинение может быть дополненное. Кого и когда мог оскорбить Полиенко, не сообщается.

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта, его держали под стражей без предъявления обвинения до 5 апреля (хотя можно только 10 дней). Различные обвинения объединили в одно дело:

вечером 13 марта, как утверждает СК, Полиенко распылил перцовый газ из баллончика в лицо человеку, который якобы сделал ему замечание за курение в подъезде (по подруги Полиенко, это была самооборона — к Дмитрию цеплялся «пьяный агрессивный мужчина»);

23 января было возбуждено также уголовное дело за граффити «Милиционеры убивают людей» на здании в Заводском районе Минска, в которой вместе с Полиенко фигурируют Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева.

Дмитрию Полиенко грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. В этом году его уже штрафовали за «экстремистскую шапку».

В 2016 году Полиенко осудили за «насилие или угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и «изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера». Он вышел на свободу в октябре 2018 году, через два с половиной года лишения свободы.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Вину тогда он не признал. Белорусские правозащитники потребовали освободить активиста. Приговор ему называли политически мотивированным.