Парубий ответил на просьбу Зеленского о внеочередном заседании Рады 5 18.07.2019, 21:27

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Андрей Парубий Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

Глава Верховной Рады заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание.

Об этом сказано в тексте открытого письма Парубия к Зеленскому, опубликованного в Facebook в ответ на опубликованное ранее письмо главы государства спикеру парламента, передает nv.ua.

«Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства… Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведение внеочередной сессии», — заявил Парубий.

По его словам, в случае поступления соответствующего представления, он готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

«Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это», — добавил Парубий.

Напомним, 17 июля Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание Рады для рассмотрения законопроектов, которые были внесены им в парламент. Речь идет о законопроектах:

— О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления …,

— О внесении изменений в закон Украины о Высшем антикоррупционном суде (О начале работы суда),

— О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины.

В тот же день Парубий заявил о невозможности созыва внеочередного заседания парламента. По его словам, созыв внеочередного заседания возможен лишь между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады. Последняя сессия Рады восьмого созыва была закрыта 12 июля.