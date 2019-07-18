Нефть продолжает дешеветь на восстановлении добычи в США 18.07.2019, 22:30

Сентябрьские фьючерсы на Brent упали до $62,12 за баррель.

Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются на данных о восстановлении добычи сырья американскими компаниями в Мексиканском заливе. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в четверг, 18 июля, передает korrespondent.net.

Так, по состоянию на 20:30 по Минску сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,44 (2,54%) – до $62,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на $0,60 (1,04%) – до $55,34 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,78 в пользу Brent.

Аналитики рынка отмечают, что давление на цены оказывает рост добычи нефти и газа в Мексиканском заливе. Она быстро восстанавливается после того, как на регион обрушился ураган Барри.

Накануне "черное золото" начало дешеветь на данных о значительном росте запасов продуктов нефтепереработки в США. При этом коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 3,1 млн баррелей, или на 0,7% – до 455,9 млн баррелей.