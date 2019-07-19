Учите физику, военные 25 Ирина Халип

19.07.2019, 8:49

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Ирина Халип

Вслед за белорусскими мальчиками из страны уедут и девочки.

Вот не зря же говорят, что если где-то прибудет – в другом месте непременно убудет. Уже через две недели – с первого августа - Польша отменяет подоходный налог для молодежи до 26 лет. Стоит ли удивляться, что в Беларуси в это самое время министр образования едва ли не в обнимку с министром обороны рассуждает о том, что магистратура белорусской молодежи не нужна, а вот допризывная подготовка в школах будет усилена? Так и должно было произойти просто по закону сохранения и превращения энергии.

А как иначе все это объяснить? Ну не идиотизмом же военных и гражданских, чиновников и «депутатов» - такой степени идиотизма, чтобы придумать эти изменения в призывное законодательство, не существует, с ней бы никто не выжил и уж точно был бы не в состоянии донести до рта ложку. А раз все они живехоньки и даже весьма упитаны – значит, дело просто в физических законах, которые от человека не зависят. Мы же не можем отменить гравитацию, в конце концов. И теперь неумолимые физические законы, над которыми человек не властен, будут действовать по-своему. Если чиновники еще не поняли, я им вкратце и простыми словами этот учебник физики перескажу.

Сейчас, по статистике, половина получающих образование за границей студентов возвращаются в Беларусь в течение семи лет. То есть те молодые ребята, которые получили образование за границей, но хотят жить дома, все равно дожидаются окончания призывного возраста, чтобы вернуться. Вторая половина не возвращается вообще. Допускаю, что вторая половина тоже планировала вернуться, но до 27 лет, сами понимаете, всякое в жизни за границей случается. Удачная карьера, например, или женитьба с ипотекой. И все. Раньше их было не так много, и пока ситуация не была критической для государства: это пусть белорусские девушки страдают, что при отсутствии в стране нескольких десятков тысяч молодых людей неумолимо снижается количество потенциальных женихов, а государству для БРСМ хватит. Теперь же ситуация складывается совсем скверно. А будет, по законам лукашенковской физики, еще хуже.

Потому что дальше все будет развиваться очень просто. Если выпускники школ еще планировали учиться в Беларуси, а потом поступать в аспирантуру или магистратуру здесь же, то теперь они будут уезжать в ночь после выпускного, не дожидаясь традиционного восхода солнца. Будут на всякий случай бежать поскорее, чтобы армия уж точно не успела выезд закрыть. И бежать не на десять лет, чтобы вернуться по окончании призывного возраста.

Они уже не утратят бдительность. Эти ребята хорошо запомнили, что какой-то «депутат» с мозырской овощной фабрики предложил повысить призывной возраст до 40 лет. Значит, скоро к этому вопросу вернутся в ожидании наивных двадцатисемилетних. А еще эти ребята наверняка запомнили, как одна белорусскоязычная «депутатша» вслух, без всякой природной стыдливости, рассуждала о том, что хорошо бы мальчиков забирать в армию после первого курса. И эту «депутатшу», между прочим, некоторые почему-то упорно называют представителем оппозиции. Прочитает такое какой-нибудь школьник да подумает: если тут и оппозиция такая, пора бежать без оглядки, куда глаза глядят, и никогда сюда не возвращаться.

А дальше – больше. Вслед за мальчиками за границу потянутся и девочки. Потому что когда здесь не останется молодых мужчин их возраста, что тут этим девочкам делать? Тем более что, как бы ни убеждали нас душки-военные, боевых действий в стране пока не наблюдается, похоронки суровые почтальоны не разносят, бабы не голосят, партия подвигов не требует, у доменной печи по ночам стоять не нужно. Так что незачем тут оставаться.

Стоп, а как же нынешние дошкольники, которых еще не волнует проблема срочной службы? А им и не нужно волноваться: у их родителей еще есть время. Эти родители, взрослые трудоспособные граждане Беларуси, станут уезжать целыми семьями, чтобы уберечь своих детей не просто от армии, а от ситуации отсутствия выбора, когда за взрослого человека принимают решения недоумки, и от судьбы Саши Коржича. Будут соглашаться на любую работу, жертвовать карьерой и квалификацией. Начнут изо всех сил искать польские корни – ну конечно, Польша-то ведь заинтересована в том, чтобы молодые люди не уезжали, вот и придумывает всевозможные калачи с пряниками, освобождает их от подоходного налога, дает льготные ипотеки, платит пособие на детей – причем не только гражданам Польши, но и живущим там иностранцам.

А военные все будут удивляться, куда подевались призывники. Правда, потом военных тоже не станет, потому что какая армия без солдат? А поскольку новые поколения белорусов будут рождаться уже в других странах, то и жить здесь в конце концов станет некому. И Беларусь превратится в вакуум – пространство, свободное от вещества.

Так что учите физику, военные, пока не поздно. Глядишь, и страна не превратится в космическую пустоту, и салюты убивать перестанут.

Ирина Халип, специально для Charter97.org