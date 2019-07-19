Участок второй ветки метро в Минске на время закроют 19.07.2019, 19:39

1,339

Некоторые станции будут закрыты из-за строительства третьей линии.

В Минске придется ненадолго закрыть несколько действующих станций метро в то время, когда будут строить примыкание второй и третьей линий. Информацию tut.by подтвердили в нескольких транспортных организациях.

Информация о возможном закрытии части второй ветки из-за строительства третьей появилась на форуме esmasoft.com. Любители транспорта обсуждают, что станции от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» придется закрыть на время, когда будут строить стрелку для поездов третьей линии. Напомним, именно со станции «Фрунзенской» можно будет переходить на станцию «Юбилейная площадь» третьей линии.

В ГП «Столичный транспорт и связь» рассказали, что момент закрытия станций на некоторое время действительно обсуждался с Дирекцией по строительству Минского метрополитена:

— Мы посоветовали выбрать даты, когда будет как можно больше выходных дней, например в ноябре. Но решения пока нет.

Действительно, в этом месяце подряд будет аж четыре выходных: 7, 8, 9 и 10 ноября. Удобное время для работ, ведь в выходные дни подземкой пользуется меньше пассажиров.

«Дата и срок закрытия движения электропоездов в настоящее время не определены, так как проектная документация находится на согласовании», — отмечает Дирекция по строительству Минского метрополитена.

Когда документы будут согласованы, разработают детальный график выполнения строительно-монтажных работ, подготовят решение Мингорисполкома на закрытие участка второй линии. Об этом обещают проинформировать в средствах массовой информации города Минска.

Нужно добавить, что примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Если движение от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.

— Как минимум нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, — рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».

Среди станций, которые могут ненадолго закрыть, «Каменная Горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных в Минском метрополитене. Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения: станцией «Молодежной» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.

Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского. Все эти четыре станции входят в первую очередь строительства новой линии подземки — сообщалось, что их сдадут в 2020 году.

Временно закрывают некоторые станции действующих линий, например в Москве. Недавно там закрывали девять станций Сокольнической линии метро. Причина — строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии. Часть этого участка проходит непосредственно под станцией «Проспект Вернадского». По строительным нормам, во время работ в зоне действующего метро для безопасности нужно временно прекращать движение поездов, объяснялось на сайте Московского метрополитена. К слову, метростроители в Москве сняли ограничения по движению на два дня раньше, чем предполагалось.