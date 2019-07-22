Часами белоруса Генриха Сона восхищался сам Фаберже
- 22.07.2019, 11:32
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История белорусского часовщика.
Сегодня речь пойдет о могилевском изобретателе и часовщике Генрихе Соне, пишет kp.by.
О том, когда именно родился будущий часовщик, точно неизвестно. Равно как и нет сведений о его семье. По некоторым данным, его предками были немцы с еврейскими корнями. Однако точно известно, что Генрих Осипович Сон был родом из Могилева. Он - часовых дел мастер. В 1862 году на всемирной выставке в Лондоне он единственный от Российской империи представил часы с механизмом собственного изобретения. Эти часы были удостоены почетного отзыва. Кстати, ту выставку посетило более шести миллионов человек!
Но еще более сложные часовые конструкции Генрих Сон показал на следующей всемирной выставке, которая прошла в 1867 году в Париже. Первая конструкция позволяла заводить часы всего лишь один раз в год. Вторые часы - маленькие, в виде брелока в форме золотой пули. Особенностью их конструкции было размещение часовых шестерен не в двух, как обычно, а в пяти плоскостях друг над другом, что и позволило уменьшить размеры часов в несколько раз. Несмотря на то что на этот раз Российскую империю представляли шесть экспонентов, а также присутствовала сильная конкуренция со стороны часовщиков из таких признанных центров часового дела, как Швейцария, Великобритания и Франция, могилевский часовщик вновь завоевал награду.
На Всероссийской мануфактурной выставке в 1870 году часовое дело представляли уже 11 специалистов из Российской империи. Пять - из Петербурга, два - из Москвы и по одному из Варшавы, Вильно, Могилева, Житомира. Генрих Сон имел на этой выставке особую витрину, где были представлены «оригинальные золотые часы сферического вида весьма изящной и красивой отделки». Здесь были и другие изобретения Генриха Сона: золотые часы с заводом без ключа, часы с месячным заводом, золотой полухронометр. В указателе выставки отмечалось, что мастерская изобретателя, в которой числилось трое рабочих, существует с 1840 года, а ее годовое производство достигает 15 тысяч рублей. Для сравнения: средняя зарплата рабочего в те годы составляла около 15 рублей, а полковник в царской армии получал 300 рублей.
Сейчас часы Генриха Сона продают за 600 тысяч долларов
В те годы крупные промышленники, как правило, заявляли о себе на локальных выставках, а затем, наращивая производство, старались закрепить свой успех на более крупных выставочных смотрах. Изобретатели поступали иначе: они сразу стремились продемонстрировать свои новинки на больших, престижных выставках, завоевать награду и после, используя это в качестве рекламной поддержки, продать изобретение или организовать свое дело в более широких масштабах, продолжая использовать выставки разного уровня в качестве дополнительного рекламного средства. Так поступил и Генрих Сон: к 1882 году он перенес свое производство в Москву, на Покровку, в дом Шишеловых - по этому адресу располагалась его мастерская. В ее штате было всего из трех рабочих, но годовое производство часов составляло 6 тысяч рублей. Фишкой мастера было то, что каждый экземпляр часов был уникальным и делался под конкретного заказчика. Среди заказчиков было немало известных людей. Известно, что истинным ценителем и фанатом часов Генриха Сона был известный немецкий ювелир Петер Карл Фаберже - тот самый, который сделал знаменитую коллекцию так называемых яиц Фаберже. Известный ювелир считал, что часы Генриха Сона - одни из лучших в Российской империи и даже в Европе.
За карманные часы особой конструкции с месячным заводом Генриха Сона наградили бронзовой медалью. Причем экспертная комиссия подчеркнула, что «при назначении награды приняты в соображение его прежние изобретения и работы, удостоенные наград на выставках Лондона 1862-го, Парижа в 1867-го и Петербурга 1870 годов». Мастерство часовщика из Беларуси получило признание и на Всероссийской выставке.
В наши дни часы мануфактуры Генриха Сона продаются за невероятные деньги. Антиквары оценивают их в 300 - 600 тысяч долларов за штуку! Самая большая коллекция часов белорусского мастера находится во Франции.