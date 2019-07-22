Провластный профсоюз не спасла даже «разнарядка по соцсетям» 2 22.07.2019, 17:24

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СММ из-под палки не сработал.

Две недели назад руководство Профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий убедительно попросило своих членов зарегистрироваться в Facebook и ставить лайки на странице организации, сообщает «Еврорадио».

Первичные организации профсоюза получили подробную инструкцию на двух страницах: куда заходить, на что кликать, чем делиться...

Но СММ из-под палки не сработал: на FB-аккаунт профсоюза подписалось всего 45 человек. Две недели назад у страницы было 154 подписчика, 22 июля их всего 199.

Официально в профсоюзе более 189 тысяч членов.