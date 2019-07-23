Блокируемый в России Telegram — лидер по росту продаж рекламы среди мессенджеров 1 23.07.2019, 12:42

Продажи выросли на 141%.

Мессенджер Telegram стал лидером по темпам роста продаж рекламы в России среди мессенджеров. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Admitad.

В первом полугодии 2019 года продажи через Telegram по модели CPAв партнерской сети Admitad выросли на 57% — до 520 млн рублей. Более 90% рекламы, продаваемой через мессенджеры, приходится на Telegram.

При этом, отмечает «Коммерсантъ», Telegram, который больше года блокируется в России, уступает по аудитории WhatsApp и Viber.

Исследование также показало, что среди социальных сетей лидером по темпам роста продаж рекламы стал Twitter, продажи выросли на 141%. Продажи во «ВКонтакте» увеличились на 53%, в YouTube — на 13%.