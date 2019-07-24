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На рынке нефти намечается новый сланцевый шок

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  • 24.07.2019, 11:19
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Ситуация движется к «дежавю» 2014 года.

Несмотря на все усилия ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи, ситуация на рынке «черного золота» медленно, но верно движется к «дежавю» 2014 года, пишет finanz.ru.

Мировой спрос на нефть не дотягивает до ожиданий, сообщил в интервью Reuters глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

МЭА, по его словам, в третий раз за последние 6 месяцев вынуждена пересмотреть прогноз в худшую сторону: в 2019 году мировой экономике потребуется всего 1,1 млн баррелей новых поставок ежедневно. Это на 100 тысяч баррелей меньше майской оценки, на 300 тысяч меньше, чем агентство ожидало в начале года.

Рост добычи в США, хотя и замедлился по сравнению с прошлогодним, по-прежнему превышает весь мировой спрос: по итогам года американские нефтяники увеличат производство на 1,8 млн баррелей в сутки (после 2,2 млн - в прошлом году).

В результате, по оценке МЭА, уже в начале 2020 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что фиксировался в 2014-15 гг.

Мировая добыча превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки, считает агентство. Такой объем ОПЕК нужно дополнительно убрать с рынка, чтобы привести его в состояние баланса, говорится в июльском докладе МЭА.

Страны ОПЕК и Россия уже три года ограничивают добычу: соглашение ОПЕК+, которое изначально задумывалось как временное и рассчитывалось на полгода, с тех пор четырежды продлевалось.

И хотя нынешних масштабов сделки - 1,2 млн баррелей в день - недостаточно, по мнению МЭА, крайне сомнительно, что на декабрьском саммите члены ОПЕК+ согласуют еще более существенные ограничения, говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Продолжая терять долю на мировом рынке, ОПЕК де-факто сдает его американским сланцевым добытчикам, которые в ближайшие полтора года смогут радикально увеличить экспорт нефти, предупреждает аналитик Сiti Эрик Ли.

До конца 2021 года мощность трубопроводов, транспортирующих нефть из крупнейшего сланцевого бассейна Permian вырастет втрое - в результате к портам восточного побережья хлынет поток в объеме до 4 млн баррелей в сутки (оценка Rystad Enegry).

Два крупных техасских порта - Корпус-Кристи и Фрипорт - будут реконфигурированы под нефтяной экспорт. Терминал в первом строит трейдер Trafigura, во втором - Enterprise Products Partners.

В результате один только Permian сможет увеличить добычу вдвое за 6 лет, прогнозирует Ли: с 4 до 8 млн баррелей в сутки.

Трубопроводы заработают в начале 2020 года, и главный вопрос сейчас в том, в какой степени сланцевики смогут их заполнить, пишут аналитики Bank of America.

Первоначальная мощность составит 2 млн баррелей в день. Это позволит увеличить экспорт с нынешних 2,5-3 до 4,5-5 млн баррелей в сутки. В результате по поставкам на мировой рынок США вплотную приблизятся к России, продающей от около 5,2 млн баррелей ежедневно.

За последний год хедж-фонды продали нефтяных фьючерсов и опционов на 580 млн баррелей в пересчете на физическую нефть, отмечают в BofA: их чистая длинная позиция в контрактах на Brent и WTI с 1,5 млрд баррелей в прошлом году сократилась до 920 тысяч.

Производители тем временем наращивают продажи на фьючерсном рынке для хеджирования будущих поставок, но в отсутствии встречного потока покупателей это окажет дополнительное давление на котировки, предупреждает BofA.


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